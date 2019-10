Apoyo a exdirector de penal genera suspicacias

Nos platican que más de una ceja se ha levantado en Sinaloa, ya que a cuatro días de la evasión de 51 internos del centro penitenciario de Culiacán, un grupo de personas, en su mayoría mujeres, salió en defensa del exdirector del reclusorio, Eduardo Bailleres Mendoza, destituido en días pasados. Así, nos señalan, los manifestantes —identificados como familiares de algunos de los dos mil 250 internos— exigen que el exfuncionario sea restituido, al considerarlo ajeno a estos hechos. Senda muestra de simpatía, nos hacen saber, sólo despertó la suspicacia de la clase política local y de la ciudadanía, quienes se cuestionan si este movimiento surgió de manera genuina y espontánea o si algún malintencionado busca meter ruido en la destitución de don Eduardo, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la fuga de 39 reos de jurisdicción federal, así como por la Fiscalía del Estado, por los 11 reos restantes. En estos momentos, nos explican, tales expresiones de apoyo no abonan al caso.

Busca reflectores... vestido de marinero

El morenista Canek Vázquez, quien aspira a contender por la alcaldía de Pachuca en 2020, nos cuentan, lo volvió a hacer y ahora promociona un video en el que aparece vestido de marinero, en lo que simula ser una lancha, para dejar en evidencia los baches llenos de agua que proliferan en la ciudad, por la falta de recursos que argumenta la actual edil panista Yolanda Tellería. El deterioro carretero, nos explican, ha sido el tema predilecto del exdiputado, con miras electorales, pues esta no es la primera vez que se disfraza para denunciar el problema; anteriormente no dudó en aparecer como astronauta. Y aunque, nos indican, las grabaciones han resultado graciosas para el público, otros aseguran que el legislador parece restarle seriedad a un tema que tiene sumamente enojados a los pachuqueños. Así ni para donde hacerse.

Consejeros electorales, pésimos administradores

Los integrantes del Consejo Estatal Electoral de Tabasco —encabezados por Maday Merino Damián—, nos aseguran, se han convertido en objeto de severas críticas por parte de los legisladores locales y partidos políticos. El motivo, nos señalan, es que los funcionarios electorales no supieron administrar su presupuesto y ya no cuentan con recursos para el pago de prestaciones y salarios de fin de año, además de tener deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como adeudos de internet y arrendamiento. Eso sí, nos precisan, ellos decidieron no bajarse el sueldo, que asciende a 95 mil pesos mensuales, a pesar de que presuntamente pusieron en marcha un plan de austeridad. Ahora, nos comentan, sin tantita pena buscan que el gobierno estatal les otorgue 14 millones de pesos para cerrar el año. Habrá que ver si la administración del góber morenista, Adán Augusto López Hernández, da su brazo a torcer.

Le apuestan a lucirse con dinero público

Desde la tierra del tequila, nos comentan, los diputados locales se autorizaron “apoyos” para financiar sus informes de actividades. Hecho que generó malestar entre la ciudadanía, al percibir estos eventos como actos de lucimiento personal y promoción. En ese sentido, nos detallan, los primeros en levantar la mano fueron el emecista Salvador Caro Cabrera, la priista Mariana Fernández y el perredista Gerardo Quirino, quienes recibirán 60 mil pesos provenientes de una partida destinada a la realización de foros. Ante ello, nos indican, muchos jaliscienses se preguntan por qué este tipo de eventos deben pagarse con recursos públicos.





Reos que se fugaron del penal de Culiacán, en Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre. Foto: Tomada de video