Alcaldesa sonorense exhibe a deudores

Nos comentan que la falta de recursos y la urgencia de pavimentación en la capital de Sonora han hecho que la alcaldesa morenista Célida López Cárdenas pierda las formas políticas y haga uso de medios de comunicación para cobrar los adeudos de predial y agua. Nos cuentan que primero fue a través de Twitter que doña Célida reconoció la preocupación de Ernesto Munro, presidente estatal del PAN por Hermosillo, pero “gentilmente” le pidió pasar a la ventanilla a pagar el adeudo por el predial que debe su partido, por 109 mil 420 pesos. Después, a la administración estatal le solicitó pagar un adeudo de 90 millones de pesos por agua y predial; sin embargo, nos afirman, el gobierno de Sonora le revirará al municipio con otros cobros, entre ellos el trasvase de agua del acueducto Independencia a Hermosillo, por lo que el secretario de Hacienda de la entidad, Raúl Navarro Gallegos, dice que saldrán casi tablas. ¡Auch!

Reclaman tacto a edil oaxaqueño

Desde Oaxaca, nos cuentan que luego de la polémica por el proyecto del ayuntamiento de la capital de instalar parquímetros en su Centro Histórico, el edil morenista Oswaldo García Jarquín salió en un video a explicar las ventajas de la iniciativa y enfatizó que no afectará a los más pobres, “porque la gran mayoría de los oaxaqueños usa transporte público”. Nos aseguran que sus palabras no cayeron nada bien a los usuarios, quienes cuestionaron si tener un vehículo los convertía en “privilegiados” y pagar por el uso del espacio público. Además, le indicaron a don Oswaldo que el principal problema de la capital ha sido el aumento desmedido del comercio ambulante, pero de eso el morenista no ha dicho ni pío.

“Olvidan” panistas oposición a cobro de placas

Nos platican que otro que también anda enredado con los impuestos es Yucatán, donde la bancada local del PAN busca sortear el temporal que se le avecina con el paquete fiscal 2020, pues propone cobrar el emplacamiento vehicular en el estado a fin de obtener recursos extra ante los recortes federales. Nos refieren que en 2012, los panistas echaron abajo esta propuesta en el gobierno priista de Rolando Zapata Bello, por lo que ahora, siete años después, son cuestionados por revivir dicho cobro, pero nos adelantan, el gobierno yucateco tiene previsto el aumento de otros impuestos, como el de nóminas y el derecho de hospedaje en los hoteles. A ver cómo sortea la coordinadora de la bancada azul, Rosa Adriana Díaz Lizama, la situación, quien dicen “es vieja loba de mar en política”.

Hace diputada ¿amigos o aliados?

Nos cuentan desde Chiapas que quien por ahora ve todo color de rosa es la presidenta del Congreso del estado, la morenista Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, pues habla maravillas de los poderes Ejecutivo y Judicial, pero además, nos dicen, gusta de los reflectores nacionales, pues el domingo pasado se “pintó sola” para estar en el aniversario del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México y desde que llegó buscó la selfie con Claudia Sheinbaum y el diputado Mario Delgado, entre otros. ¿Dónde tendrá la mira?



Célida López Cárdenas. ARCHIVO EL UNIVERSAL