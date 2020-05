Alcalde panista oculta brote de Covid-19... en dependencia suman 14 enfermos

Desde León, Guanajuato, nos platican que en tremendo lío se metió el alcalde Héctor López Santillana (PAN), tras guardar en secreto un brote de Covid-19 en el C4 de esa ciudad, que ha afectado al menos a 14 operadores. Pese a la gravedad, nos explican, el tema se reveló hasta que una voz indiscreta alertó del peligro en el que estaba el personal, por lo que a la Secretaría de Seguridad Pública no le quedó de otra que reconocer la situación. Pero eso no es todo, nos confían, porque luego se descubrió que los empleados municipales tuvieron un convivio reciente, que habría sido el posible detonante del brote, por lo que nuevamente la SSP salió a declarar que la reunión no se realizó en el edificio donde laboran, sino en otro espacio público, justificación que no le valió de mucho, porque nuevas preguntas surgieron y ahora se cuestiona por qué le fallaron a la dependencia los protocolos de seguridad sanitaria y, sobre todo, por qué desde un organismo público no se puso el ejemplo de la sana distancia.

Crítica política o una “rata amarilla”

A quien no perdonaron en tierra minera, nos comentan, fue a la actriz Patricia Navidad, luego de que intentara criticar en sus redes sociales las medidas adoptadas por el gobierno federal sobre el reinicio de algunas actividades, cuando 31 de las 32 entidades federativas se encuentran en semáforo rojo por la pandemia, a excepción de Zacatecas, que está en nivel naranja. El tema, nos dicen, es que para manifestar su enojo, doña Paty alegó: “Ustedes creen que un país en rojo que tiene una rata amarilla en el centro es buen augurio? Muy similar a la bandera de China y símbolo comunista”, lo que de inmediato le valió críticas entre los zacatecanos, a quienes la comparación de su terruño con un roedor no cayó nada bien, y hasta le recordaron que por su belleza arquitectónica, el estado es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Ups!

A oídos sordos, jarabito de jalón de orejas

Nos cuentan que un tercero en resbalar, pero yéndose de boca, fue el alcalde de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez (Morena), no sólo debido al aislamiento al que se sometió tras dar positivo a coronavirus, al igual que su esposa y varios de sus funcionarios, sino porque ahora sus detractores le recetaron una dosis de reproches, al acusarlo de que el municipio está en segundo lugar, a nivel estatal, en cuanto a casos de Covid-19. El problema, nos dicen, es que semanas atrás a don Luis se le hizo fácil desechar las recomendaciones de no promover actos masivos y oficiales, impulsando además a los restauranteros a operar sus negocios el 10 de mayo, por lo que ahora los diputados locales buscan abrir una investigación en su contra por negligencia, al asegurar que el edil celebró más de 30 eventos masivos en el periodo más complicado de la pandemia.

La hija “incómoda” doña Blanca

Desde Hidalgo, nos dicen, quien tuvo que hacer como las avestruces fue la presidenta del Tribunal de Justicia estatal, Blanca Sánchez, luego de que una persona denunciara que la hija de la magistrada, Paola Sánchez, arremetió en su contra y la golpeó, para luego amenazarla de no decir nada, pues su madre es una “importante funcionaria”. El conflicto, según dijo la denunciante, habría ocurrido cuando ella salió a pasear a sus perros y de manera imprevista fue agredida por doña Paola, quien la acusó de supuesta difamación. Más allá de cualquier conflicto, nos indican, lo grave sería el abuso de autoridad que habría cometido la hija de doña Blanca, quien hasta ahora no ha dado postura al respecto.