Los pasos de AMLO a la dictadura

La campaña de violencia que ha orquestado el gobierno federal y Morena en contra de la oposición es un acto de autoritarismo que nos acerca aún más a la dictadura que tanto anhela el régimen.

Hoy quieren desprestigiar a los legisladores, quienes, con inteligencia y valentía, le han puesto un alto a las arbitrariedades y al agandalle de Morena y votaron en contra de darle más poder a los corruptos de esta administración. Antes fueron las mujeres, los niños con cáncer e incluso, los periodistas. A como va este gobierno, mañana será cualquier persona que piense u opine diferente a quien habita en Palacio Nacional.

Morena no ha entendido que somos un país pluricultural y diverso. Que las voces disidentes existen y son necesarias en los Estados democráticos de derecho. Sin duda, Morena no conoce el país que gobierna. Pretender que todos pensemos conforme al régimen es absurdo.

El discurso de odio que quiere instaurar López Obrador no lo merece el pueblo de México. Se ha utilizado el micrófono presidencial para estigmatizar, para descalificar, pero no para dar resultados en favor de los mexicanos. No han cumplido con sus obligaciones y sólo han intentado dividir a nuestro país.

Es claro que este gobierno populista, solo está copiando las peores formas de otros populistas. Ahí está Nicaragua, donde fueron encarcelados los opositores al presidente actual. O Cuba donde tienen presos a quienes se manifiestan exigiendo mayores libertades en ese país. O Venezuela, con eso de que todo le copian a Venezuela, donde es perseguida la oposición.

Acabamos de pasar por el proceso electoral más violento en la historia de México. Se contabilizaron cerca de 800 agresiones y más de 100 políticos fueron asesinados. Ese es el ambiente de violencia que pretenden perpetuar el Presidente de la República y su partido. Y desde la oposición, desde la sociedad organizada, no lo vamos a permitir.

El discurso de odio que fomenta el gobierno federal no le sirve a México. Promueven odio en redes, en páginas y en la vía pública. Y lo que generan es más violencia y más violaciones a los derechos humanos. Agreden con el único propósito de silenciarnos. Pero no lo van a lograr.

Llaman traidor a la patria a todo aquel que se atreve a alzar la voz, a quien quiere construir un mejor país. Aunque en realidad quien ha traicionado a México es este gobierno. Y lo han hecho desde que llegaron a la Presidencia de la República.

Que no se olvide que fueron los legisladores y los funcionarios de Morena quienes destruyeron las estancias infantiles. Quienes dejaron de suministrar medicamentos a los niños con cáncer. Quienes abrazan al crimen organizado mientras se está viviendo la peor ola de violencia. Quienes desacreditan a los movimientos sociales que exigen justicia y les levantan muros para no escucharlos. Quienes están destruyendo nuestra selva por un capricho presidencial. Eso sí es traición a la patria.



Senadora de la República