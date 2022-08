El Metro de la Ciudad de México es una bomba de tiempo

El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene en el abandono al Metro de la Ciudad de México. Por su negligencia, han fallecido, 26 personas en la tragedia de la Línea 12 y una más en el incendio del puesto central de control.

La incapacidad de la 4T tiene colapsado al Metro. No hay refacciones, no hay herramientas para que los mecánicos y los técnicos arreglen los trenes y las vías. Por si fuera poco, se utilizan piezas usadas de trenes viejos y abandonados como refacciones para los que están en circulación. Los recursos públicos existen, pero este sistema de transporte no recibe el mantenimiento adecuado.

Hay daños estructurales en muros, trabes, losas y escaleras que generan riesgo de derrumbe, descarrilamiento, choque de trenes, fugas e incendios. Los cárcamos no reciben mantenimiento, lo que genera inundaciones. Esta situación, ya ha cobrado la vida de 27 personas.

De manera inentendible, el Metro y sus trabajadores tienen años sin recibir el equipo de protección adecuado. Además, ya no cuentan con un servicio médico que los atienda de forma eficiente, ante las tragedias de las que hemos sido testigos. El personal arriesga su vida diariamente.

Este gobierno negligente será responsable de lo que le ocurra a los usuarios y a los trabajadores del Metro de la Ciudad de México. La Jefa de Gobierno está obligada legal, pero sobre todo, moralmente a detener las tragedias. Ella juró cumplir con la ley. Juró proteger la ciudad y hoy, las venas de la capital están en riesgo permanente.

Ha quedado claro que no cuidan a los usuarios. Las estaciones del Metro tienen goteras, retrasos e inseguridad. Están en riesgo de sufrir un incendio o un derrumbe como los que han sucedido. Y lamentablemente, tampoco cuidan a sus trabajadores.

Más de 5 millones de mexicanos arriesgan su vida diariamente en el Metro. Mientras tanto la Jefa de Gobierno y responsable de esta ciudad, anda en campaña aspirando a ser la corcholata preferida del Presidente. No busca el voto de los capitalinos. Busca caerle bien a su jefe.

Los capitalinos votaron por ella para que cumpliera con la responsabilidad de garantizar y proveer servicios públicos de calidad. Hoy queda claro que si no cumple en este trabajo, menos va a cumplir en cualquier otro. La capital de este país no merece más tragedias, le urgen servidores públicos con inteligencia y honorabilidad.

Ojalá la señora Sheinbaum entienda que está en sus manos prevenir una tragedia mayor, porque hoy, el Metro de la Ciudad de México es una bomba de tiempo.

Senadora de la República