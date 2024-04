México es un cementerio. Desde 2018 se han encontrado más de 2,710 fosas clandestinas en el país.

La tragedia no es nueva, pero empeora con cada minuto que pasa. El número de personas muertas y desaparecidas se disparó desde que el expresidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Los grupos criminales se fracturaron y pelearon entre sí. Desde entonces la violencia se ha desbordado. Durante aquel sexenio, hubo un promedio de ocho personas desaparecidas cada día. En este de López Obrador, el dato ha subido a casi una persona desaparecida cada hora. Un horror cotidiano.

Por eso, en este proceso electoral, y en el próximo debate en particular, quienes quieren ser Presidentas de la República deben responder a una pregunta esencial: ¿cómo terminarán con la violencia en México?

Es imposible abordar otros temas, también muy importantes, si este no se resuelve antes. Por ahora, estas son las posturas: Claudia Sheinbaum propone continuidad, Xóchitl Gálvez sugiere un modelo parecido al de El Salvador. A las dos las he podido entrevistar.

—¿Qué será lo primero que hará si llega a la Presidencia? —le pregunté a Claudia Sheinbaum cuando todavía era Jefa de Gobierno y comenzaba a hacer públicas sus aspiraciones políticas.

—El tema de la violencia contra las mujeres es algo que nos duele en México —me dijo—. En la ciudad hemos impulsado leyes para erradicar esto y esas serían unas de mis primeras acciones.

Ahora sabemos, entre otras cosas, que también quiere incorporar a la Guardia Nacional al mando militar.

La conversación con Xóchitl Gálvez durante el verano pasado, cuando irrumpió en el panorama electoral, fue así:

—¿Cuál es el principal problema de México?

—La inseguridad y la impunidad.

—¿Cómo se resuelven?

—No está fácil. Cada parte tiene que hacer su trabajo. Hay que combatir la corrupción y la ineficacia. A veces el policía detiene a un delicuente, pero el Ministerio Público no hace su trabajo por inficaz, por inepto o por corrupto. Hay que romper ese círculo perverso.

Ya en campaña, Gálvez ha propuesto concretamente construir una megaprisión como la de Nayib Bukele.

Ahora, aunque se hable de otros asuntos como salud y educación, lo más importante de este primer debate será escuchar los detalles de las propuestas en seguridad: ejemplos concretos, acciones específicas, medidas claras. Y los contrastes entre las dos candidatas.