El optimismo no es fuente de ingresos

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 refleja un enfoque poco realista por parte del gobierno, basado en proyecciones optimistas que no coinciden con las estimaciones de otras instituciones. De no cumplirse estas proyecciones, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y limitar el desarrollo del país. El optimismo plasmado en el presupuesto parece ser una forma de justificar la obtención de los recursos necesarios para ejecutar gastos que se dirigirán primordialmente a los programas sociales, tanto actuales como nuevos. Aunque se han presentado programas orientados a proyectos en transporte, vivienda y transición energética, el análisis detallado del presupuesto muestra decisiones que priorizan el gasto no productivo sobre la inversión sostenible, ante la ausencia de una reforma fiscal estructural.

La Iniciativa de Ley de Ingresos proyecta un crecimiento del PIB de 2.5% y un tipo de cambio promedio de 18.50 pesos por dólar. Estas cifras difieren significativamente de las expectativas de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, que estiman un crecimiento más modesto en el rango de 1.2% a 1.4%, con un tipo de cambio más cercano a 20 pesos por dólar. Esto implica que el gobierno está sobreestimando ingresos, subestimando los costos de importaciones e ignorando la volatilidad cambiaria, factores que podrían impactar negativamente el balance fiscal.

Por otro lado, se estima un precio del petróleo de 57.8 dólares por barril, lo que representa una reducción de 18.2% respecto a 2024; sin embargo, los precios del petróleo estimados por instituciones como el Banco Mundial son superiores, rondando 60 dólares por barril y podrían aumentar ante la posible escalada en las tensiones geopolíticas. Esta tradicional subestimación parece ser una estrategia para limitar las expectativas de inversión en el sector energético y en caso de ingresar mayores flujos, justificar ajustes en otros proyectos y crear un colchón de ingresos.

El análisis del PEF 2025 revela un ajuste real del gasto público de -3.3%, concentrado en el gasto programable, que disminuye -7.3%. Esto afecta directamente áreas críticas como la infraestructura, que sufre un recorte de -12.7%, limitando su capacidad para impulsar el crecimiento a largo plazo. Asimismo, se confirma que este recorte podría contribuir a la pauperización de las estructuras de gobierno. En contraste, el gasto no programable, impulsado por el costo financiero de la deuda, aumenta en 8.5%, alcanzando 1.39 billones de pesos (equivalente al techo de endeudamiento solicitado), absorbiendo recursos que podrían destinarse a políticas de desarrollo y evidenciando las dificultades existentes en la flexibilidad presupuestaria debido a la deuda.

Más de 60% del gasto programable se destina a programas sociales como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Aunque estas políticas refuerzan el enfoque asistencialista del gobierno, su impacto en el desarrollo y la generación de ingresos sostenibles sigue siendo limitado. Por otro lado, los proyectos prioritarios de infraestructura —que incluyen trenes aún no terminados y nuevos anuncios— recibirán 189 mil millones de pesos, una cifra que no compensa los recortes en otras áreas estratégicas. En materia de organismos autónomos, se observa algo que contradice inicialmente su eliminación: reciben en promedio 4% más de presupuesto; esto podría estar relacionado con planes para redistribuir esos presupuestos tras su extinción.

El gasto descansa en parte en un incremento real de 2.8% en ingresos tributarios, impulsado por aumentos en el ISR (+1.2%) y el IVA (+5.5%); sin embargo, la ineficiencia persistente de las empresas públicas y la falta de reformas fiscales limitan la capacidad real para recaudar ingresos adicionales. En este contexto, es necesario enfatizar la importancia de ampliar la base recaudatoria y disminuir la dependencia de la fiscalización; si bien ha sido exitosa, esta es finita.

El proyecto presenta un déficit presupuestario estimado en 3.2% del PIB, una mejora respecto al 5% alcanzado este año; mientras tanto, el balance primario pasa de un déficit de 1.6% a un superávit de 0.6% del PIB —un cambio significativo impulsado más por recortes al gasto que por aumentos en ingresos—. Sin embargo, esta estrategia pone en riesgo áreas clave para el desarrollo económico como la infraestructura; además, el incremento del costo financiero de la deuda reduce el margen para futuras políticas expansivas.

El PPEF 2025 consolida un enfoque político que prioriza la continuidad asistencialista sobre la transformación estructural. Aunque busca equilibrar las finanzas públicas mediante recortes al gasto programable, la relativa baja de inversión en infraestructura y en sectores estratégicos pone en duda la sostenibilidad del modelo económico. Las proyecciones optimistas y la dependencia de ingresos tributarios inciertos añaden incertidumbre a la estrategia del balance fiscal planteado.

Presidente de Consultores Internacionales, S.C.