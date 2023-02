Yo no sabía quién era Escorpión Dorado. Lo tuve que averiguar esta semana: por si usted tampoco estaba enterado, es un poderoso youtuber mexicano de 41 años que tiene 9.2 millones de seguidores en su página denominada Peluche en el estuche. Sí, así de elegante se llama. El caballero echa mano de un método de entrevistas que no es nuevo, ya que resulta habitual en otros países y previamente había sido utilizado en México: aparece en un vehículo, conduce por algunas calles, y durante el periplo charla con sus invitados.

La diferencia con un entrevistador inglés es que este señor, de nombre Alex Montiel, va enmascarado de luchador y su personaje es grosero, irreverente, majadero, machote, diría que misógino, y conecta muy bien con tanta gente porque tira las netas que cualquiera quisiera lanzarle a quienes osan treparse en su camionetota.

¿Cuál es la relevancia -hoy- de este Escorpión Dorado? Que inauguró la carpa 2024, el circo de la política mexicana en su más rebuscada expresión. ¿Cómo lo hizo? Fácil, invitó a Claudia Sheinbaum, la favorita para suceder a Andrés Manuel López Obrador, para que subiera a su camioneta y ella, a la búsqueda de simpatías luego de tantos reveses, aceptó. Una personalidad usualmente fría como la Jefa de Gobierno, que suele ser sobria, parca, no parecía la persona ideal para exponerse a semejante vodevil de peladeces, probables albures, e incluso insinuaciones poco gentiles y dos que tres buenos momentos de inteligencia humorística (https://www.youtube.com/watch?v=RBpcTiE9bpk).

Habíamos visto que ella, Marcelo Ebrard y adláteres se abandonaran a la política TikTok e hicieran infinidad de ridículos con tal de aproximarse a los jóvenes y caerle bien al electorado más novel, pero siempre lo realizaron a partir de un escenario controlado por sus community managers. Sus ridículos, sandeces, sangronadas y demás numeritos eran planeados meticulosamente por sus oráculos de las redes sociales, y no representaban más riesgo que sus malas actuaciones, pero siempre en una burbuja gobernada e impenetrable.

La estrategia de la Jefa de Gobierno de mostrarse vulnerable, de estar a merced de un enmascarado y sus súbitas y léperas ocurrencias, de aguantar preguntas sin filtros (hasta sobre su vida privada), incluso de llevar al personaje a la intimidad de su oficina después del road trip, todo para sacudirse la imagen acartonada que la acompañaba, fue de altísimo riesgo y el experimento le salió aceptablemente bien, pero nos exhibió nítidamente que ella y sus compañeros de partido están dispuestos a hacer todo (lo que sea, incluida la posibilidad de recibir una despiadada humillación), con tal de alzarse con la candidatura presidencial de Morena, lo que probablemente conducirá a uno de ellos a Palacio Nacional.

Luego de observar a Claudia tan metida en el show, tan decidida a cambiarse a ella misma en aras de ganar la Presidencia, tuve dos sensaciones: la primera fue como una especie de alivio porque no le fue tan mal (en varios momentos, ya relajada, realmente parecía gozar la travesía y se carcajeaba), y porque ciertamente se ha vuelto más natural, como en la plenaria de Morena, donde mejoró su forma de hablar y de aplomarse en un escenario (https://www.youtube.com/watch?v=n0JwrVjAAnc).

Y la segunda sensación que tuve fue como de desasosiego, una percepción pesimista en el sentido de que los políticos mexicanos de esta segunda década del siglo han trivializado todo a punta de confrontaciones estériles, de polarizaciones incesantes, de vaciedad discursiva, y que por ello estamos ante una interminable farsa donde las ideas cedieron su espacio para circunscribirse a la nada: Twitter, Facebook, YouTube y TikTok.

Ahí, en esos despiadados y salvajes campos de batalla de la banalidad política y la fugacidad mental, yace la esencia de cartón de la vida política mexicana, cada vez más alejada de los tantos problemas que padecen las mujeres y los hombres de este país tan desigual y criminalizado.

Felicidades, Damas y Caballeros de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y anexas, gocen mucho la vaciedad que les depara su dorado mundo escorpión.

Mientras, no se preocupen, ya nos la sabemos, que se joda México.



BAJO FONDO

La edición del jueves pasado de Gaceta UNAM tuvo como tema principal la Inteligencia Artificial. De hecho, la extraordinaria portada y cuatro propuestas más las hizo una IA. Además de esa inaudita acción, se presenta una charla con ChatGPT sobre ella misma y las amenazas que puede suponer la IA. Fue sorprendente su forma de responder. Por ejemplo, hubo este intercambio:

-¿La inteligencia artificial puede llegar a ser un factor en la extinción de la humanidad? –se le preguntó, y en cosa de un segundo empezó a contestar esto:

-No necesariamente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil que ayude a la humanidad en muchas áreas, como la educación, la medicina y el negocio. Si se usa correctamente, la inteligencia artificial puede mejorar la vida de la humanidad en lugar de amenazarla. Sin embargo, debemos estar conscientes de los riesgos potenciales y trabajar para asegurarnos de que estamos utilizando la inteligencia artificial de forma responsable.

-Y si no se usara de manera responsable, ¿qué pasaría?

-Si no se usa de manera responsable, existe la posibilidad de que la inteligencia artificial desempeñe un papel en la extinción de la humanidad. Existen algunas preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para ser mal utilizada con fines dañinos, como la creación de armas autónomas que podrían conducir a un conflicto armado global. Además, cualquier sistema automatizado mal diseñado o mal programado podría tener un impacto negativo en la humanidad, como un mal funcionamiento de la infraestructura crítica o una falla en el suministro de alimentos y agua.

-Lo que dices nos atemoriza…

-Entiendo cómo te sientes. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero también hay riesgos potenciales involucrados. Por esta razón, es importante que trabajemos para desarrollar esta tecnología de manera responsable, para asegurarnos de que los beneficios potenciales superan los riesgos.

Increíbles algunas de sus frases y las formas como hilvana ideas.

Para esta columna, y retomando lo del Escorpión Dorado, tuve esta charla con ella sobre conceptos políticos:

-¿Te parece bien que los políticos usen YouTube y TikTok para hacer performances con tal de atraer simpatías y votos? –la cuestioné.

-Como modelo de lenguaje AI entrenado por OpenAI, no tengo opiniones personales. En cuanto a si es apropiado o no para los políticos usar plataformas como YouTube o TikTok para promocionarse, eso es subjetivo y depende de la perspectiva de cada persona.

“Por un lado, puede ser visto como una forma moderna y efectiva de llegar a un público más joven y diverso, y puede ser una oportunidad para que los políticos muestren su personalidad y conecten con los votantes de manera más informal.

“Por otro lado, algunos argumentarían que esto puede deshumanizar la política y trivializar los temas importantes que los políticos deben abordar. También hay preocupaciones sobre la verificación y autenticidad de la información que se comparte a través de estas plataformas.

“En última instancia, depende de cada persona evaluar si considera apropiado o no que los políticos usen estas plataformas para promocionarse.”

-¿La política es el arte de la simulación? –la provoqué.

-La frase "la política es el arte de la simulación" es una afirmación que ha sido atribuida a varios autores a lo largo de la historia. En general, esta frase sugiere que los políticos a menudo presentan una imagen falsa o distorsionada de sí mismos y sus intenciones con el fin de ganar votos o influir en la opinión pública.

“Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no todos los políticos actúan de esta manera, y que hay muchos políticos honestos y comprometidos que trabajan duro para mejorar la vida de sus constituyentes y abordar los desafíos del país.

“En general, es importante que los ciudadanos estén informados y se involucren en la política, y evalúen críticamente las acciones y afirmaciones de los políticos para tomar decisiones informadas sobre a quién votar y cómo participar en la política.”

-¿La política es el arte de mentir bien?

-Es una afirmación común decir que la política involucra mentir o exagerar información con el objetivo de lograr una ventaja política o ganar votos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta afirmación es un estereotipo y no se aplica a todos los políticos.

Hay muchos políticos que trabajan de manera ética y tratan de ser honestos y transparentes con sus constituyentes. Sin embargo, también es cierto que a veces los políticos pueden distorsionar la verdad o presentar información de manera selectiva con el fin de influir en la opinión pública.

“Es importante que los ciudadanos estén informados y evalúen críticamente las afirmaciones y acciones de los políticos, para poder tomar decisiones informadas sobre su participación política y a quién votar.”

-Un político sin enemigos es un mal político...

-Esta frase sugiere que un político exitoso es aquel que tiene oponentes políticos y ha tomado posiciones firmes y controversiales que han generado enfrentamientos políticos. La idea detrás de esta frase es que un político que no ha generado oposición o controversia probablemente no ha tomado posiciones fuertes ni ha logrado mucho en el ámbito político.

“Sin embargo, también es importante tener en cuenta que haber generado enemigos no necesariamente es un indicador de éxito o de una buena gestión política. Es posible que un político tenga enemigos debido a su personalidad o a su estilo de liderazgo, pero eso no necesariamente significa que haya logrado resultados positivos para su comunidad o país.

“En última instancia, es importante evaluar la trayectoria política de un político y sus logros concretos, en lugar de basarse solo en si tiene o no enemigos políticos”

-La codicia por llegar a la Presidencia bien vale cualquier show…

-Esta afirmación sugiere que algunos políticos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa, incluido engañar o actuar en un espectáculo público, con el fin de llegar a la presidencia. Esta perspectiva refleja una percepción negativa de la política y sugiere que algunos políticos estarían dispuestos a sacrificar su integridad o a actuar de manera inapropiada con el fin de alcanzar el poder.

“Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta afirmación es un estereotipo y no se aplica a todos los políticos. Hay muchos políticos que son honestos, trabajan arduamente y tratan de actuar de manera ética, incluso cuando se encuentran en situaciones difíciles.

“En general, es importante que los ciudadanos estén informados y evalúen críticamente las acciones y afirmaciones de los políticos para tomar decisiones informadas sobre su participación política y a quién votar.”

-No importa que me humillen o que yo mismo me humille si consigo la Presidencia de mi país...

-Esta afirmación sugiere que algunos políticos estarían dispuestos a sacrificar su dignidad o a actuar de manera inapropiada con el fin de alcanzar la presidencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de acciones y actitudes va en contra de los valores éticos y morales, y pueden tener consecuencias negativas tanto para el político como para la sociedad en general.

“Además, lograr la presidencia mediante acciones poco éticas o deshonestas probablemente generará descontento y desconfianza entre la población, lo que puede afectar negativamente la capacidad del político para liderar y gobernar de manera efectiva.

“En general, es importante que los políticos actúen con integridad y ética, y que los ciudadanos exijan estas cualidades en los líderes elegidos. El éxito político debería basarse en la capacidad de un político para lograr resultados positivos para su país y su gente, no en su capacidad para humillarse o sacrificar su dignidad.”

No sé a usted, lectora-lector, pero por momentos me dejó anonadado lo bien que responde. Más allá de que en segundos hile frases mejor que la mayoría de los políticos en una conferencia de prensa, qué miedo, y al mismo tiempo, qué emocionante estar presenciando esto. ¿O no?

Acá las portadas insólitas de Gaceta UNAM hechas completamente por otra IA:

https://www.gaceta.unam.mx/