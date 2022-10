Es la hora del INE y también de los demócratas

Las próximas horas serán decisivas para el INE, es decir, serán decisivas para millones de mexicanos. Serán decisivas para quienes creemos que la democracia es el mejor de los sistemas para salvaguardar y fortalecer las libertades, para quienes no queremos un régimen político autoritario en donde los derechos ciudadanos importan poco o nada.



La hora del INE es la hora de nosotros los ciudadanos, porque en cada elección quienes cuentan los votos son justamente mujeres y hombres que aceptan participar en este ejercicio democrático, garante de que los votos se contarán bien y con transparencia, y de que la voluntad de una mayoría dará el triunfo a quienes así lo hayan decidido en las urnas.



Como toda institución el INE es perfectible, pero no bajo la reforma electoral que el Ejecutivo propone y que en la Cámara de Diputados se alistan para discutir.



El propósito de dicha iniciativa no es fortalecer al INE, sino destruirlo, porque lo de hoy es la destrucción de las instituciones al precio que sea y con las consecuencias que ello conlleve, así sea la regresión y la pérdida de libertades.



Para los niñas, niños y jóvenes de hoy, el INE es parte de sus vidas y les resulta natural el proceso de ir a votar y esperar los resultados; pero para nosotros los adultos, el INE es la institución que después de muchas décadas pudo finalmente dar certeza y confianza a las elecciones en nuestro país.



Las críticas, denostaciones y agresiones al INE y a sus consejeras y consejeros han estado presentes al menos en 300 mañaneras. Las declaraciones de guerra empezaron casi de la mano del arranque de este gobierno.



Y si bien la tarea central del INE es ser garante de la transparencia en los diferentes procesos electorales, su tarea no termina ahí.



La construcción de ciudadanía ha sido uno de sus propósitos fundamentales, así como el escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes en las Consultas Infantil y Juvenil que desde 1997 se ha venido realizando.



Por estas Consultas y también por los Parlamentos infantiles, es que hemos podido visibilizar y escuchar las voces, reclamos, preocupaciones y propuestas de miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.



Recuerdo algunos de los dibujos que con toda crudeza respondían a la pregunta sobre ¿cómo era el lugar en dónde vivían?, aquel en que un niño de ocho años dibujó un gran corazón y en el centro la figura de un papá con un arma larga y con la escritura característica de esa edad que decía:"mi papá es narco"; o bien, el dibujo en que una caja de muerto ocupaba todo el espacio de la hoja de papel, con charcos de sangre.



Destruir al INE es tanto como destruirnos a nosotros mismos y dar paso a que los procesos electorales sean rehenes de los intereses, caprichos y perversidades del gobernante en turno, y también, del crimen organizado que crecientemente son actores relevantes, e incluso, se presume que en ciertos territorios se han convertido en el factor más relevante para decidir quién se queda y quién se va.



Porque si uno de los principales argumentos para la destrucción del INE es el costo de sus estructuras y funcionamiento, los costos de afectarlo, ya no se diga de destruirlo, resultan incalculables.



El INE es certeza y es también nuestro. Hablar en tercera persona del INE es altamente riesgoso, mirarlo a la distancia es quedarnos en el terreno de esa indiferencia que termina por ser tan amenazante y mortal como las de quienes se han propuesto ser parte de su destrucción.



Una reforma electoral en serio requiere de tiempo, de acuerdos, y de la premisa fundamental de cuidar y fortalecer la democracia. Pero cuando lo que se busca es justo lo contrario, entonces más que una reforma electoral lo que tenemos enfrente es un arma para caprichosamente destruir lo que de suyo es de nosotros, la mayoría.



Confío en que el bloque opositor en la Cámara de Diputados detenga este propósito, pues cuenta con el respaldo de miles y miles de ciudadanos que no queremos un gobierno autoritario



Es la hora del INE y también de los demócratas. En nuestro grupo parlamentario del Senado estamos listos para defenderlo.

Senadora de la República