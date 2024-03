Rock 101, recuperando la nostalgia

En tiempos de la estación radial Rock 101 (en 1984), la FM cambió para bien en una Ciudad de México ávida por oír lo que en algunas partes del mundo era moneda corriente. Un equipo intrépido comandado por Luis Gerardo Salas al frente de la frecuencia 100.9 MHS modificó las reglas del juego radial y las algo reticentes discográficas que se repartían el cuadrante vieron el potencial que se les venía encima, las cuales no dudaron en aprovechar la coyuntura.

Diez años duró el reinado de Rock 101, que desaparece por problemas internos, pero ya el daño (en el buen sentido) estaba hecho. Su legado perdura hasta hoy en el que, por vía de la nostalgia reciclada a nuevos formatos (álbumes de vinil de color, tirajes coleccionables internacionales) y una historia a modo de quienes iniciaron el proyecto con ramificaciones como un bar en directo: el Rock Stock, que nació en la avenida Reforma y sucumbió tiempo después.

Lo que se oía en un principio, siguiendo el line up de los discos, era a Peter Murphy, los Psychedelic Furs, Love and Rockets, The Church, Stranglers, Stone Roses, la musa del CBGB, Patti Smith, Lou Red, Modern English, Dylan, Leonard Cohen, Cindy Lauper, Modern English, Men at Work, ELO, Til Tusday, Alison Moyet y, dándole cabida al emergente rock en español, Radio Futura, Enanitos Verdes y Joaquín Sabina y Viceversa (“descubierta” por Salas, sí, cómo no). Sin embargo, lo que vale es la selección de temas que celebran sus 35 años. El éxito del triple no se hizo esperar y su tiraje se acabó. Hoy, los caimanes profesionales del Chopo piden las joyas de la corona por él.

Ante el probado éxito del primer triple, Sony Music México lanzó el año pasado bajo el calificativo “Idea Musical”, un segundo volumen de tres álbumes, también en color verde, azul y naranja, con un bonus: un DVD con 19 clips agrupados en “La cromática de la forma”. Esta vez, los convocados al personaje de gran pomposidad van de la mano con la exquisitez de la propuesta, para los que sí fueron a la escuela: puro total y absoluto rock & roll en una Idea musical de música rock cientoúnica, con añadido de Cromática de la forma: The Bangles, The Alan Parsons Project, Jim Steinman, Bruce Honsby & The Range, Eurythmics, Cock Robin, Falco, Meat Loaf, Daryl Hall & John Oates, A Flock of Seagulls, Paul Simon, The Stone Roses… y la camada del rock en español: Rosendo, Toreros Muertos, Soda Stereo, Radio Futura, Charly García y una notable ausencia de grupos mexicanos, en una curaduría muy presumida.

La misma disquera saca también una edición remasterizada en vinil de 180 gramos para conmemorar el 50 Aniversario del “Dark side on the moon”, producido y manufacturado por la mayor máquina de hacer dinero en el rock: ellos mismos. El disco de vinilo incluye un par de pósters y dos tarjetas solamente para esta presentación procedente de Alemania y exclusiva para México.

Se ofrecen algunos consejos prácticos para que no pierda su valor de salida: No se debe de abrir nunca (eso son ahora los cánones del nuevo coleccionismo). Si se viola el plástico donde vienen el sticker que garantiza la edición, pierde valor en los mercados especializados, por ende, tampoco se puede poner muchas veces en la tornamesa, aunque esta sea profesional. Para protección y tranquilidad de quien lo compra, se recomienda tener mejor dos ediciones y estar al tanto de la fluctuación del mercado cambiario.

Hay otras ediciones del disco, hasta llegar a los 11 plásticos en impresiones box set de lujo, con muchos bonus de colección, libro de pasta dura, réplicas de discos sencillos y casi la cabeza de Roger Waters, enemigo jurado de los otros Pink Floyds (David Gilmour y Nick Mason) más hábiles para el negocio.

Una recomendación más: recen porque les toque un original porque dicen, por ejemplo, que en el Chopo se han comprobado estafas de gato por liebre progresivas realizadas por marrulleros caimanes profesionales. No caigan en la provocación. Así es el vinil de culto.