La Escuela Mexicana no es Nueva

La Nueva Escuela Mexicana, propuesta educativa del régimen de la 4T, pretende cambios profundos en la educación a partir de entender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua, partiendo de la relación del alumno con su comunidad. La implementación de la NEM en las escuelas del país será a partir del 28 de agosto, inicio del ciclo escolar 2023/24, su herramienta principal son los libros de texto gratuitos, mismos que apenas están llegando a las escuelas, sin que haya habido oportunidad de conocer a fondo el modelo ni de revisar ampliamente los contenidos.

La SEP por conducto de la CONALITEG, ordenó imprimir 69 mil 340 libros de texto gratuitos para primaria que habrán de utilizarse en el próximo ciclo escolar, desacatando la Ley General de Educación, la cual señala que en la aprobación de los planes y programas de estudio participen los distintos actores sociales involucrados, así como los gobiernos de las distintas entidades.

Al respecto, la Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo el pasado 25 de mayo un amparo en el juzgado 3º en materia administrativa, ordenando la suspensión definitiva de la impresión y distribución de los libros de texto aludidos. Ante la falta de respuesta de las autoridades señaladas, a fines de junio, la juez responsable otorgó un plazo de tres días para el cumplimiento de la medida cautelar, lo que no ocurrió. Es así que, finalizando julio, ante el reiterado desacato, la susodicha juez requirió a la SEP, a la Subsecretaría de Educación Básica, a la Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a que, en un plazo de 24 horas, acrediten haber acatado la resolución judicial del 25 de mayo de 2023. La SEP, por su parte, indica no haber sido notificada de este último requerimiento, sosteniendo haber cumplido escrupulosamente con los requerimientos judiciales recibidos, asegurando que los nuevos libros son resultado de la participación de miles de maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores del país. López Obrador afirma que no existe impedimento para presentar los libros y los programas de estudio, previo al inicio de clases, añadiendo que grupos del conservadurismo se han opuesto históricamente a los libros de texto gratuitos.

La opacidad en cuanto al contenido de los nuevos libros de texto ha suscitado alboroto y desconcierto. El número de libros se redujo de 5 - civismo, lecturas, matemáticas, lenguas maternas y conocimiento del medio- a 2 -Múltiples Lenguajes y Nuestros Saberes-. La enseñanza de matemáticas -de un libro de 222 páginas quedaron 11 páginas-, física, química, biología, español, historia, geografía y civismo se minimizaron, sin dejar de mencionar las recurrentes pifias e inconsistencias gramaticales. AMLO defiende el “dijistes”, “Quieren que todos hablemos físico y se enseñen tecnicismos a los niños”…“Todos los contenidos corresponden a la nueva realidad de México y el mundo”.

La parcial carga ideológica contenida en los libros de texto -incluidos los de los maestros- denostando regímenes anteriores y exaltando a inconformes luchadores sociales, obviamente es determinante en la formación estudiantil. Los libros de texto no son propaganda partidista, son el instrumento formativo de futuras generaciones que libremente decidirán su propio destino.