YoDefiendo-AlInai

El Senado ha incumplido su responsabilidad de nombrar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al concluir el periodo ordinario de sesiones sin lograr consenso. El pasado jueves 27 de abril se tuvo una nueva votación para elegir al menos a un comisionado y no se logró la mayoría; después de esto se mostraron diferencias entre la oposición y el partido mayoritario en el Senado, y en los días posteriores se aprobaron algunas leyes sin considerar el caso del INAI.

La consecuencia de esta falta de acuerdo es que el pleno del Instituto sigue sin sesionar, y ya es un mes en que no puede resolver los medios de impugnación solicitados por los ciudadanos para que se les entregue información pública o se les protejan sus datos personales. Tan solo para la sesión del 12 de abril, 500 medios de impugnación presentados por ciudadanos no pudieron resolverse, y así se seguirán acumulando si el asunto no se atiende.

Y la situación se complica más porque el Senado vuelve a iniciar un periodo de sesiones hasta el mes de septiembre, y las alternativas son que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de la Cámara de Senadores para concretar los nombramientos, o que la Suprema Corte apruebe la controversia constitucional solicitada por el INAI para que el pleno del Instituto pueda sesionar con 4 comisionados en lugar de 5, la cual fue negada inicialmente por una de las ministras, pero el INAI la impugnó y la Corte debe resolverlo.

En caso de que ninguna de estas opciones se logre, las afectaciones al ejercicio de derechos de las y los ciudadanos seguirán agravándose.

Además de señalar esta evidente irresponsabilidad del Senado, en Coparmex consideramos importante señalar que el INAI como institución está en un gran riesgo, debido a los ataques directos que está recibiendo por parte de autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del propio Legislativo (en específico del Senado). Para muestra, el propio 27 de abril, día en que se votó para elegir a un comisionado del INAI, el presidente del Senado presentó una iniciativa de reforma para que el INAI desaparezca y sus atribuciones pasen a la Secretaría de la Función Pública. Ante la controversia inmediata que generó, el senador quitó la propuesta argumentando que la cambiará por una nueva en donde las atribuciones del INAI pasen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico fiscalizador dependiente del Poder Legislativo. Al día siguiente, el Presidente de la República se posicionó en el mismo sentido mencionando que el INAI debe desaparecer y la ASF debe asumir su función.

Esta propuesta a todas luces es inconstitucional, ya que el INAI es un organismo constitucional autónomo garante de los derechos a la información pública y a la protección de datos personales, independiente a los tres Poderes del Estado, cuyas funciones no puede asumirlas un órgano de otra naturaleza y menos si depende del Poder Legislativo.

Por ello, hacemos un llamado enérgico a nuestras autoridades para que respeten los derechos de los mexicanos y los avances democráticos a los que nos han llevado instituciones como el INAI. No es posible que desde el poder se paralice, se ataque e intente desaparecer organismos constitucionales autónomos, y, además, se sigan legislando aspectos que van en contra de la propia Constitución.

El INAI es fundamental para el ejercicio de derechos, la rendición de cuentas y la democracia en México. No podemos llamarnos democracia si se están vulnerando derechos e instituciones claves para su avance.

Tanto el Ejecutivo como las y los senadores deben fortalecer a las instituciones y no obstruirlas. El Senado debe cumplir su mandato constitucional y nombrar a los comisionados del INAI. Los ataques al INAI deben terminar. #OpiniónCoparmex

Presidente Nacional de Coparmex