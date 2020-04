Revoluciones por segundo

BANGLES

GOLD

Costo físico: $ 446.

El cuarteto femenino de Los Ángeles tuvo su momento de gloria de 1984 a 1989 con temas como “Ma n i c monday ” o “Walk like an egyptian”. Este paquete incluye todo lo que querías saber sobre el grupo.

MONKEES

THE MIKE & MICKY SHOW LIVE

Costo físico. $540. Digital. $250.

En 2012 falleció Davy Jones y este año, Peter Tork. Los dos miembros restantes del grupo Mike Nesmith y Micky Dolenz realizaron una gira donde grabaron 25 temas. Algunos son sus más grandes éxitos.

VARIOS ARTISTAS

LEO DAN: CELEBRANDO A UNA LEYENDA

Costo físico. $193. Digital. $140.

Segundo volumen de un tributo que artistas de diversas épocas, estilos y géneros rinden al cantautor argentino. Dieciséis canciones extraídas de su amplio repertorio.

SOPHIE HUTCHINGS

SCATTERED ON THE WIND

Costo físico $569. Digital $150.

La pianista australiana de 23 años presenta en este álbum 11 de sus composiciones que van desde los sonidos sobrios y elegantes a los románticos y épicos. Música clásica contemporánea o new age.

MADDIE & TAE

THE WAY IT FEELS

Costo físico. $497. Digital. $170.

Segundo álbum del dúo que entrega un disco integrado por country contemporáneo, rock/pop y baladas. Lleno de perfectas armonías vocales es, en ocasiones, conmovedor, alegre y divertido.