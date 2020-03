La Fórmula 1 como el mundo, no volverá a ser la misma

Ha sido una semana complicada para el mundo, ninguna actividad humana ha podido quedar fuera del impacto del virus Covid-19. Una de ellas es el deporte, que como dirían varias celebridades, “es lo más importante de lo menos importante”, pero que toma relevancia porque representa trabajo para miles de familias alrededor del planeta.

La Fórmula 1 no es ajena a esta problemática. Aunque muchos no lo crean, es un deporte cuyo equilibro financiero es endeble. Sus cifran no mienten; en 2019 erogó dos mil 5 millones de euros en gastos por dos mil 22 en ingresos, es decir, solo tuvo 17 millones en ganancias.

En este sentido, cada Gran Premio que se suspende significa un duro golpe para sus finanzas, como lo han sido Australia, China, Vietnam, Holanda y España, y ya no digamos Mónaco, que definitivamente anunció que queda fuera del calendario 2020 —lo que no sucedía desde 1954—, regresando hasta la temporada del próximo año.

Recordemos que el negocio de la F1 está cubierto por dos fuentes de financiamiento: lo que pagan los promotores de cada circuito (un 30% de sus ingresos), y los derechos de televisión, los cuales quedan en vilo o se reducen si no se corre un Gran Premio.

De acuerdo con la consultora especializada Formula Money, la máxima categoría ha perdido tan sólo en el mes de marzo, el 38% del valor de sus acciones.

Si todo marcha bien para el mundo, la temporada 2020 de la F1 comenzará en Azerbaiyán el 7 de junio, pero como para cualquier negocio en estos momentos tres meses sin actividad son muchos, Liberty Media, empresa propietaria del Gran Circo, lanzó este viernes un nuevo campeonato llamado F1 eSports Virtual Grand Prix, en alianza con la empresa eSports que cuenta con los derechos del videojuego oficial para PC.

El nuevo campeonato cubrirá los domingos de carrera de los Grandes Premios suspendidos, iniciando este domingo 22 de marzo en el circuito virtual de Bahrein, contando con la presencia de varios de los pilotos actuales de la parrilla y estrellas de los simuladores.

Los pilotos se enlazarán vía remota en tanto que las carreras pasarán en vivo por los canales oficiales de la categoría en plataformas de YouTube, Twitch y Facebook a las 14:00 horas de México.

El primero de estos GP está pactado a 28 vueltas, es decir, la distancia de carrera será un 50 por ciento de la real. Como diría Julian Tan, jefe de Iniciativas de Negocio Digital de la F1, es poder dar un poco de luz en estos tiempos y entretener a los aficionados que echan de menos la acción real. Los autos virtuales contarán con un mismo rendimiento y setup (¡al fin una F1 pareja!), incluso con antibloqueo de frenos y control de tracción.

Igualmente, se harán carreras de exhibición online en los fines de semana sin competencia, en donde los aficionados podrán competir con los pilotos de la categoría. Por otro lado, la F1 y las escuderías están trabajando con el gobierno británico para, a través de las áreas de ingeniería de los equipos, desarrollar y producir más ventiladores para enfermos del virus, una aportación social del deporte motor en esta crisis.

Como cualquier otro deporte o negocio, la F1 está siendo transformada por la pandemia, y al igual que el resto de la humanidad, no volverá a ser la misma.

