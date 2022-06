Acción contra discurso

Mientras el debate se intensifica por posibles actos anticipados de campaña derivados de la “asamblea” de Morena en el jardín del Teatro Morelos de Toluca, el domingo 12 de junio, donde se presentaron los tres candidatos presidenciales (corcholatas), Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, avalados desde palacio nacional, podemos claramente ver una diferencia entre quienes actúan y quienes solo discurren y discuten, pero no actúan.



Es claro que bien o mal Morena se adelanta en las acciones rumbo a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila y la Presidencial del 2024, anunciando una unidad que aún se ve frágil —y si no pregúntenle a Ricardo Monreal—, mientras la alianza opositora del PAN, PRI y PRD sigue en el discurso descalificador pero sin propuesta, sin claridad de cómo y a través de quien se va a alinear, y sin un plan de acción definido para tener candidato y llevar una campaña que gane votos verdes porque los rojos ya sabemos que no ganan más que los debates de periódico; pero no las elecciones.



Justo ayer se publicaba en el Washington Post un artículo por un académico e intelectual sobrino del ex Presidente Miguel de la Madrid (Priista) que a la letra señala: “Es todavía temprano para profetizar el fin de la alianza Va por México, pero no lo es para decir que cada día su vigencia enfrenta mayores riesgos. A nivel de base, la incongruencia de esa coalición ha resultado costosa y, a nivel de cúpula, de un lado y del otro crecen las dudas sobre su pertinencia…”



Sintomático es también que cada día crece más la inconformidad de panistas de cepa por estar coaligados con el PRI a quien se le combatió por años hasta sacarlo de Los Pinos con Vicente Fox y que en muchos casos es indefendible. Panistas que anteriormente fueran pro-coalición como Damián Cepeda, quien fuera mano derecha de Ricardo Anaya en la elección del 2018, hoy cuestionan y critican la alianza opositora, al igual que gobernadores panistas recién electos como Mauricio Kuri declaran que valdría la pena evaluar si seguir de la mano del PRI en la alianza opositora contra Morena sea lo más conveniente.



Para el Estado de México, bastión del grupo Atlacomulco, que corre elecciones en el 2023, del lado de Morena ya es claro que liderará el grupo Texcoco que encabeza Higinio Martínez Miranda que ya tuvo otra “asamblea” el Sábado pasado con más de 20,000 asistentes vitoreándolo y al que pertenecen la maestra Delfina y Horacio Duarte, mientras que en la alianza opositora todavía tendrán que debatir y discurrir si se ponen de acuerdo, si la encabeza (botox incluido) un priista como Ernesto Nemer, Alejandra del Moral o Ana Lilia Herrera; un panista como Enrique Vargas o hasta un enviado de última hora de Movimiento Ciudadano como Juan Cepeda.



Así las cosas, en política las acciones se imponen a los discursos y si se quiere ganar hay que tener candidato en tiempo y forma, además de mucha calle y contacto con la gente. Si la Alianza opositora quiere ser competitiva ya se le está haciendo tarde para pasar de las discusiones a las acciones, tarea nada sencilla dada la licuadora de intereses que hay atrás de un concepto que parece lógico, pero en donde lo perfecto puede ser enemigo de lo posible.



Retales: Sobre la iniciativa de Ley de Uso del Subsuelo y Aprovechamiento del Espacio Aéreo de la Ciudad de México, que se discute en el Congreso de la Ciudad de México cabe señalar que aunque su motivación parece correcta, su ejecución como está planteada está destinada al fracaso, debido a que las empresas concesionarias involucradas el tema son de competencia federal y el gobierno capitalino invadiría facultades del IFT y de la SCT; debido a que por experiencia internacional ordenar el cableado aéreo no es igual a soterrar todo por más ideal que parezca y no se ve que haya coordinación entre autoridades locales y federales por lo que terminaría en el cajón de los desastres. ¿Ya se lo habrán explicado a Jefa de Gobierno?

