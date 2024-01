El “arma” para cambiar la realidad

En mis artículos de 2023 referí distintos temas de las agendas política, económica y social del país. En esa tesitura y tras cinco años de gobierno del presidente López Obrador, es importante referir que los principales indicadores cualitativos sobre la gestión de su administración señalan que el país se encuentra lejos de situarse en los escenarios económico, político y social a los que se comprometió llevar a México.

Con preocupación observamos que los indicadores muestran que en Economía y Finanzas (deuda pública, inversión pública, inflación, productividad laboral, PIB per cápita, etc.), en Sociedad y Desarrollo (pobreza extrema, acceso a servicios de salud, esperanza de vida, rezago educativo, procuración de justicia, etc.), en Política y Gobierno (democracia, percepción de la corrupción en el sector público y sus costos, etc.), y en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos (impunidad, desapariciones, narcomenudeo, extorsión, etc.) México está retrocedido de manera consistente.

Lector, te invito a consultar las fuentes que ofrecen estos datos, muchas de ellas oficiales, como la SHCP e Inegi, otras tantas de organismos nacionales e internacionales, sean Coneval, OCDE o la ONU, y unas más que recopilan y sistematizan la información, tales como consultorías y publicaciones especializadas. Este año en que habremos de decidir el futuro inmediato y mediato del país debemos estar mejor informados para tomar decisiones correctas.

Ahora bien, entre los indicadores destaca el de seguridad pública, que además de incidir directamente en nuestra integridad y bienestar, se constituye junto con otros factores en la columna vertebral de la economía, pues alienta, reprime o en el peor de los casos ahuyenta la inversión productiva, tan necesaria para el desarrollo y el bienestar de la población.

Y es en ese rubro en donde más ha fallado este gobierno: de 2018 a 2023 el crimen amplió su dominio en territorios del país, tanto que a diciembre pasado hubo más de 173 mil asesinatos y todo apunta a que esta administración dejará una lastimosa y reprochable herencia de 200 mil o más asesinados.

Es desesperante observar que para 2024 no se destinaron más recursos para seguridad pública ni se da cambio alguno en la política de combate a la delincuencia y, así como cerró 2023, en los primeros diez días de 2024 hubo más de 650 homicidios en Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Morelos y Zacatecas, principalmente. Ataques armados, víctimas acribilladas y calcinadas, funcionarios y políticos asesinados, quema de vehículos, bloqueos carreteros y asaltos, despidieron y dieron la bienvenida al viejo y al nuevo año.

Lector, por lo anterior, te invito también a la reflexión para que emplees la mejor “arma” con que cuentas para revertir la realidad del país: tu derecho al voto libre y razonado.

Este 2024 electoralmente habremos de decidir por: Un país encaminado a un escenario económico como el argentino, como el del Ecuador en cuanto a declarar un estado de sitio por causa de los criminales, y/o como al acontecido en nuestras elecciones de 2021 con el crimen organizado manipulando y amenazando a electores y candidatos, financiando campañas e incidiendo en los resultados. ¡Cuidado! veámonos en esos “espejos”.

O un México que corrija el rumbo y rehaga las instituciones, dé rumbo cierto a la economía, deje de lado el injurioso “deporte” de la división entre connacionales y combata al crimen organizado empleando el monopolio legítimo de la fuerza del Estado.

Al igual que tú, sé que parece difícil enmendar el rumbo, pero como dice el proverbio, “no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles”.