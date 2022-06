Cómo apoyar a comunidades de la Sierra Tarahumara

¿Qué se hace ante el horror? ¿Qué hacer con noticias como la de esta semana de dos sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, asesinados en Cerocahui por dar asilo al guía de turistas, Pedro Palma, quien también acabó asesinado? Muchas personas preferirán mirar para otro lado. Decir que no pueden con toda la violencia que ocurre en el país y pensar que estas son cosas que le corresponde al gobierno arreglar y nosotros no podemos hacer nada. Desgraciadamente no es el caso. Y no sólo no es el caso, sino que nuestro silencio y nuestro mirar a otro lado acaban teniendo consecuencias.

Entiendo perfectamente el mecanismo de defensa que nos hace voltear para otro lado cuando las situaciones nos sobrepasan y no logramos saber qué hacer con todos los horrores que nos circundan cada día. Sin embargo, este es un lujo que miles de personas en México no pueden darse. Para las personas que quieran hacer algo ante la situación de violencia en la Sierra Tarahumara y no sepan qué hacer les dejo una lista de temas urgentes para revisar.

Primero es importante entender el contexto de esta violencia. La violencia que experimentan las comunidades de la Sierra Tarahumara viene en aumento desde hace varios años. El pueblo rarámuri y las personas que viven en la Sierra Tarahumara han tenido que padecer la violencia por proteger su territorio y evitar la tala clandestina de sus bosques.

Varios integrantes de sus comunidades han sido asesinados, lo que ha obligado a cientos de familias a huir de su territorio y a transformar su forma de vida para adaptarse a las necesidades del crimen organizado. Ante esta situación, una de las primeras cosas que podemos hacer es entender a fondo lo que pasa en esta zona. Para los que quieran saber más sobre este tema, les recomiendo leer el artículo “Chihuahua: Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio” de la periodista Patricia Mayorga.

Segundo, alzar la voz por lo que piden estas comunidades. Quizás algunos no sepan, pero varias organizaciones, comunidades y colectivos de esta zona y de otras del país, están pidiendo al gobierno que apruebe la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Esta ley actualmente está en el Senado para su discusión y no parece ser un asunto urgente para discutirse. En esto podemos apoyar a estas comunidades y exigirle al Senado que discuta y apruebe esta ley.

Tercero, es importante apoyar económicamente a las organizaciones que dan apoyo a las comunidades de la Sierra Tarahumara. Quizás no tengamos tiempo para involucrarnos a fondo en el tema, pero algo podemos donar a las organizaciones que día a día brindan apoyo a estas personas. Aquí va un breve listado: el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI); el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); la Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec); la Alianza Sierra Madre, A.C.



Por último, no podemos dejar de pedir justicia por el asesinato de estas personas ni por el desplazamiento forzado que han sufrido tantas familias a manos del crimen organizado. Por más que el gobierno lo presuma falazmente, la estrategia de seguridad no está funcionando. Este no es un tema que competa por completo a los estados y urge la intervención del gobierno federal. En otro artículo abordaré las falacias que presenta el gobierno federal sobre su presunta reducción del crimen, pero mientras hay muchas otras cosas que podemos y debemos hacer.



Directora ejecutiva de Impunidad Cero.

@itelloarista