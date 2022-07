Altán y el Consejo Consultivo del IFT

El jueves pasado, el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (CC) publicó una carta en su sitio web en la que esboza algunas ideas sobre el futuro del proyecto de la Red Compartida (“RC”), después de la decisión del presidente López Obrador de rescatar a la empresa Altán con una inyección de 160 millones de dólares. Se trata del segundo documento emitido por el CC sobre la RC; el primero data de 2015 y también contiene diversas recomendaciones sobre el proyecto que entonces aún no se licitaba.

Entre las propuestas incluidas en el último documento del CC se señala lo siguiente: analizar los efectos de mantener el uso exclusivo de la banda de 700 MHz por una sola empresa; eliminar el subsidio que recibe la RC por el espectro; crear esquemas para desplegar infraestructura en zonas sin cobertura, incluyendo la posibilidad de que otros operadores utilicen la banda de 700 MHz donde actualmente no se usa; crear estructura y procesos de gobierno corporativo con los incentivos apropiados a fin de lograr los hitos de cobertura y competencia; dotar a Altán de un consejo de administración con una mayoría de consejeros realmente independientes, y explorar la posibilidad de promover la participación de otros consorcios en el proyecto.

El texto del CC de 2015 fue aprobado por unanimidad de los consejeros, mientras que el actual tuvo 11 votos a favor y tres en contra. Al final del documento pueden verse las comunicaciones de los consejeros que votaron en contra, aunque por desgracia no desarrollan ahí sus razones ni dan mayores argumentos; ojalá lo hagan próximamente.

Erik Huesca considera que no hubo tiempo suficiente para discutirlo y menciona que el documento está plagado de cosas que no son ciertas -aunque no dice ni cuáles ni por qué-, mientras que Sofía Trejo y Salma Jalife indican que no se trata de un tema que sea competencia del CC ni del IFT. Curioso, porque Salma en su momento votó a favor de la recomendación de 2015. ¿Cómo alguien puede sostener que el organismo autónomo creado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones, y su CC, no tienen competencia para pronunciarse sobre el casi inminente fracaso del proyecto constitucional creado precisamente para materializar estos derechos?

En todo caso, más allá de que estemos o no de acuerdo con todas las ideas de esta carta del CC, hay que reconocer que es el único pronunciamiento que se ha hecho ofreciendo alternativas para tratar de mejorar la salud del proyecto de la RC. Ni la presidencia ni CFE ni la SICT ni Promtel ni Telecomm, ni el propio IFT, nadie ha iniciado la discusión ni nos han compartido las razones por las cuales consideran que valió la pena o no el rescate de Altán, y mucho menos nos han dicho cuál será el plan B para lograr la conectividad, en caso de que la RC no funcione.

Así pues, ojalá este documento sirva para que los comisionados del IFT inicien una discusión pública sobre este asunto, incluso con los miembros del CC. Entiendo, aunque no justifico, que la política invada a los órganos del Ejecutivo, pero y ¿la autonomía del instituto?

EN LA SOBREMESA

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que dirige Gabriel Székely, está de manteles largos pues esta semana conmemora su XX aniversario. Junto con la Canieti, han impulsado temas muy relevantes, como la posibilidad de destinar parte del costo del espectro a proyectos para la conectividad o bien la urgencia de mejorar los trámites locales que son un obstáculo para el despliegue de infraestructura. ¡Muchas felicidades a la Anatel!





