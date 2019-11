Minucias del 12 de noviembre del 2019

Qué suerte conocer las cosas a tiempo.

***

No me importa cómo eres hoy; me basta como eras ayer para seguirte queriendo igual.

***

El hombre que es engañado deseaba en su inconsciente ser engañado.

***

¿Por qué la naturaleza habrá puesto en algunos seres una propensión innata al suicidio?

***

Hay quien abandona un matrimonio tranquilo, tan sólo para encontrar el infortunio.