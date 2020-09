En la Liga MX... ¿Quién vende más?

Los medios de comunicación le han dedicado su atención a una “polémica” que es bastante absurda. En cadena nacional y regional, en televisión, radio, medios impresos y redes sociales, se habló de los Clásicos, haciendo referencia a América vs Chivas, América vs Cruz Azul, América vs Pumas, Chivas vs Atlas y Tigres vs Monterrey. Los millennials que opinan en las redes sociales se olvidan de dónde nace la rivalidad y por qué se forjaron los clásicos.

La grandeza de un equipo se construye, no se hereda, no está basada en la inmediatez o en una moda. La popularidad se da con los años, con los resultados y se da la exposición de marca. Y, si tomamos en cuenta estos factores, existen dos equipos que encabezan la lista: América y Chivas; atrás vienen Cruz Azul y UNAM. Es cierto que han crecido algunos equipos en popularidad regional, como Tigres y Monterrey, pero sin alcanzar la popularidad e impacto para ser considerados “grandes”.

Esto lo dicen los números, títulos, alcance, ventas, patrocinios y demás.

Si nos enfocamos en el tema económico, encontramos la siguiente información: Xolos es el que mas patrocinadores tiene, con 12. Coca-Cola es la marca con más patrocinios (12), seguida por Corona (ocho) y Caliente (siete). El equipo con menos patrocinadores es Cruz Azul: tres.

Podríamos desmenuzar aún más los patrocinios mexicanos, pero no significa tener más; para ser el mejor, hay que tener los necesarios para darle valor a la marca. Hace poco vi un espectacular de Rayados en el Periférico de la CDMX; así no se construye una marca, sino estando con la afición, dándole resultados, generando pertenencia, y este club —fuera de Monterrey— no la tiene.

Seamos menos pasionales y reconozcamos lo que se ha construido a lo largo de los años; es cierto que se fueron creando partidos con una gran rivalidad, o incluso clásicos regionales, como los que se viven en Guadalajara o Monterrey, pero América y Chivas son las instituciones más populares, con mayor arraigo, con mayor afición. Lo que pase en la cancha, para el sports marketing, es secundario, pero el Clásico Nacional sigue arrastrando multitudes, ya sea en el estadio o en otras plataformas.