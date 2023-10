El consumidor del futuro

Con el tiempo los hábitos de consumo y preferencias se han ido modificando. Conforme a las tendencias del mercado, se han estudiado y hablado de niveles socio económicos, perfiles, edades, géneros, regiones y demás. El consumo se ha convertido en un sistema personalizado, no todo es para todos, se han abierto los mercados a la segmentación, una mucho más clara y mucho más focalizada.

Estudios ya han dado a conocer el perfil del consumidor en 2025. A continuación compartiremos lo que ha publicado WGSN, obviamente esto también esta impactando al consumo de productos deportivos.

Nihilistas. Es un grupo de consumidores que se siente abrumado por los problemas globales y ha perdido la fe en la solución de conflictos, por lo cual se distancian de la realidad. No renuncian a la realidad pero se preocupan menos. No encajan en la sociedad, piensan de forma independiente, rompen reglas, piensan sólo en ellos, no confían en la democracia y les preocupa el cambio climático. Este segmento espera de las marcas: honestidad, autenticidad, confianza.

Reduccionistas. Son atraídos por lo tangible, poco digital. Buscan conexión con el mundo real y buscan interacción más humana, sus valores como compradores están ligados a marcas sustentables y éticas. Le dan prioridad a los valores, les interesa las virtudes en el cuidado de los demás, rechazan el consumo excesivo, apoyan a la venta local y luchan contra la soledad.

Guardianes. No les gusta perder el tiempo en la pantalla digital, invierten su tiempo en cosas que añaden valor, buscan experiencias significativas, están más interesados en acumular recuerdos perdurables y no posesiones. Buscan servicios que les ahorre tiempo y modelos del alquiler o propiedad libre de obligaciones permanentes. Además van detrás del equilibrio entre la vida personal y laboral, les interesan las amistades, el bienestar físico y mental.

Pioneros. Impulsores, agitadores y creadores de oportunidades. Disfrutan el mundo físico y digital, son líderes y quieren dejar huella. Son emprendedores, impredecibles, arriesgados, buscan inspiración. Les gustan las nuevas ideas y cosas ingeniosas, buscan productos que solucionen problemas y mejoren su mundo físico y virtual.

De esta forma podemos identificar a nuestros consumidores y crear productos que les satisfagan sus necesidades y de esta forma, convertirlos en un fan.