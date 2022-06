¿Qué le pasó a Elizabeth?

Mauricio escribió el 6 de junio en su cuenta de Twitter:

“Mi niña apareció muerta en un ‘supuesto suicidio’. La fiscalía de Querétaro con grave negligencia en la investigación. El que mi yerno manipuló el arma de fuego con su hermano, la desabasteció y quitó el tiro de la recámara. Ni siquiera han sido tomados como sospechosos”.

Esa noche, hacia las 12:30, Mauricio recibió la llamada de uno de sus hijos, quien le informó que habían encontrado a sin vida a su hermana, Elizabeth, a quien una foto muestra joven sonriente y llena de vida.

Mauricio tomó un transporte a la ciudad de Querétaro. En la fiscalía, dos de sus hijos estaban declarando. Él afirma que uno de los asistentes de la fiscalía le comentó que el arma con la que supuestamente Elizabeth se había suicidado, una escuadra calibre .45, había sido manipulada.

“La desabastecieron y le quitaron el tiro que estaba en la recámara”, le dijo el funcionario.

Esa noche, Elizabeth, su compañero sentimental y el hermano de este, habían regresado de unas vacaciones de cinco días en Ixtapa, Guerrero.

Elizabeth se dirigió a una de las boutiques de la que era propietaria. Según Mauricio, su compañero sentimental salió un momento. Al regresar, la buscó y no la encontró.

“Él comenta que poco después la encontró con un tiro en la cabeza”.

La pareja de Elizabeth no llamó al 911. Tampoco pidió una ambulancia. Dijo que no lo hizo porque “se bloqueó”.

De acuerdo con Mauricio, al tomar la declaración de los familiares, “en la fiscalía estaban incluyendo ‘algo que no’”.

Él intentó declarar, pero tres veces se negaron a recibirlo. “Aquí no es la Ciudad de México, aquí es Querétaro”, le dijeron.

De pronto se enteró por Twitter, en la cuenta de la fiscalía del estado, que se habían obtenido “resultados positivos de rodizonato de sodio en la mano derecha de la víctima” y que “la necrocirugía reportó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico secundario a proyectil de arma de fuego”.

De acuerdo con el tuit de la fiscalía, se recabaron los videos que había en la tienda, así como seis entrevistas realizadas a familiares y personas cercanas:

“Entre ellas la de su madre y su pareja sentimental, quienes coinciden en referir que había sido diagnosticada con un trastorno sicológico y depresivo”.

Mauricio niega que esto sea cierto: “No es verdad. No existe ese diagnóstico. No hay evidencia científica de que eso sea cierto”.

“No culpo a nadie”, agrega. “Pero la manera en la que se manejaron las cosas da qué pensar”.

Según Mauricio, no hay elementos que lleven a pensar en un trastorno depresivo. Tampoco hay evidencia de violencia intrafamiliar: “Ellos llegaron a tener alguna discusión, algún problema, como cualquier pareja, pero nunca hubo nada que llevara a pensar en un desenlace como el que ocurrió”, dice.

Esa noche, el hermano de Elizabeth había pagado los sueldos de los empleados. Se quedó en la boutique hasta las ocho de la noche y salió antes de que ella llegara.

“En la declaración de uno de mis hijos quisieron poner una declaración distinta a la que él hizo. Me inconformé. No me gustó cómo lo estaban tratando, cómo tres sujetos lo estaban intimidando. Nos hicimos de palabras y estuvieron a punto de sacarme a golpes”, explica.

“Nos han tratado con la punta del pie, nos han mentido… ‘No está usted en México’, me dijeron”.

Mauricio denunció en redes sociales una investigación “torcida y llena de mentiras”. El 8 de junio —él es un activo simpatizante del presidente López Obrador— se expuso su caso en la “mañanera”.

El presidente se comprometió a poner el asunto en manos de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, y a enviar a Querétaro “a un grupo que ha ayudado en otros casos” a fin de que pueda “llegarse a la verdad”.

La travesía que él ha vivido ilustra lo que miles de víctimas, de deudos, de madres y de padres deben enfrentar al momento de buscar la justicia, de buscar la verdad: manipulación, mentiras, distorsión, amenazas, negligencia: todo el sórdido paisaje que deben atravesar las víctimas de una desgracia, en un país asolado por tragedias y desgracias sin cuento.