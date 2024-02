Desmitificando la desinformación: el cannabis medicinal y la falta de claridad en México

En los últimos años, el debate acerca de la legalización del cannabis ha adquirido una relevancia significativa en la agenda pública de México. No obstante, la carencia de información precisa y la difusión de campañas negativas carentes de fundamentos sólidos han contribuido a generar una percepción distorsionada sobre los beneficios del cannabis medicinal en la sociedad mexicana.

Recientemente inicio una campaña publicitaria en las instituciones de salud por parte de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, en la cual se afirma que la cannabis psicoactiva (marihuana) puede provocar cáncer de pulmón. Esta campaña resalta la aparente contradicción entre la naturaleza de la cannabis psicoactiva como planta natural y la asociación con el cáncer de pulmón. Es importante señalar que esta información es incorrecta, y su divulgación errónea está generando un rechazo infundado hacia el uso medicinal del cannabis en la población.

En particular, la desinformación en torno a la supuesta relación entre el consumo de cannabis psicoactiva y el cáncer de pulmón ha permeado la opinión pública, creando obstáculos para el avance de políticas que podrían beneficiar a pacientes con enfermedades crónicas. Es imperativo abordar esta desinformación de manera rigurosa y basada en evidencia científica para permitir un diálogo informado y la implementación de políticas que promuevan el acceso seguro y regulado al cannabis medicinal en beneficio de la salud pública.

La supuesta conexión entre la cannabis psicoactiva y el cáncer de pulmón es un mito muy persistente, donde cabe destacar que, según estudios científicos, no existen pruebas concluyentes que sugieran que fumar cannabis psicoactiva cause directamente esta enfermedad. La relación entre la planta y el cáncer de pulmón es un tema complejo y aún no completamente comprendido, pero la evidencia actual sugiere que los riesgos están asociados principalmente con la combustión y el acto de fumar, no con el cannabis en sí mismo.

Investigaciones contradictorias han surgido en este campo, pero es importante señalar que algunos estudios han concluido que fumar cannabis, especialmente en grandes cantidades, podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Sin embargo, otros informes, como el publicado en el Journal of Thoracic Oncology, no encontraron ninguna correlación significativa. Es esencial abordar estos hallazgos con cautela y reconocer que las investigaciones aún están en curso.

La otra cara del cannabis presenta perspectivas más alentadoras sobre los beneficios medicinales, especialmente en el tratamiento del cáncer. Numerosos estudios sugieren que el cannabis puede ser beneficioso para controlar los efectos secundarios del cáncer y los tratamientos contra el cáncer. Desde el alivio del dolor neuropático hasta la reducción de las náuseas y los vómitos asociados a la quimioterapia, el cannabis ha demostrado ser un recurso valioso para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos.

Además, hay evidencia que sugiere que ciertos cannabinoides, como el CBD, pueden tener propiedades antineoplásicas y ser efectivos en la reducción de tumores en varios tipos de cáncer. Estas investigaciones indican un potencial significativo para el desarrollo de tratamientos complementarios.

A pesar de estas evidencias alentadoras, persisten campañas publicitarias que presentan la cannabis psicoactiva como una sustancia peligrosa y perjudicial para la salud. Se han difundido afirmaciones sobre efectos tóxicos, síndromes amotivacionales y riesgos psíquicos, sin base científica sólida. Es esencial abordar estos supuestos negativos con un enfoque basado en la evidencia y desmantelar mitos que han contribuido a estigmatizar el cannabis medicinal; por otro lado, cabe destacar que las dosis que se utilizan al consumir cannabis medicinal son pequeñas y seguras, no obstante como cualquier producto que se consume también puede presentar reacciones secundarias.

La desinformación y la falta de claridad sobre el cannabis medicinal en México deben abordarse con un enfoque informado y basado en la ciencia. La legalización y regulación adecuadas pueden brindar acceso seguro a tratamientos alternativos para pacientes con enfermedades crónicas, mejorando así su calidad de vida. Es crucial que la sociedad mexicana se eduque sobre los beneficios reales y potenciales del cannabis medicinal, separando los hechos de la ficción, para construir un debate fundamentado y justo en torno a su legalización.

http://www.anicann.org/

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.