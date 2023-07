A un año de París 2024

A un año del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024, el panorama para la delegación mexicana en el golf femenil está mucho más claro que en el varonil.

La abanderada Gaby López y María Fassi se perfilan para ser las representantes nacionales, como lo hicieron hace dos años en Tokio. Mientras que Abraham Ancer podría asistir como el único tricolor.

Los lugares para París 2024 se decidirán hasta junio, con base en las posiciones en el ranking mundial. Los golfistas situados en el Top 15 obtienen su clasificación automáticamente, con un máximo de cuatro jugadores por país (Estados Unidos sería el único con esa cantidad). Posteriormente, los atletas posicionados del lugar 16 en adelante serán seleccionados nominalmente, con un máximo de dos por nación (incluidos a los que se encuentren en el Top 15), y hasta que se llegue al tope de 59 atletas.

Ancer ocupa el lugar 40, pero podría caer drásticamente previo al corte del 17 de junio de 2024.

El tamaulipeco no acumula puntos ranking durante sus participaciones en los torneos del LIV Golf, ya que este circuito no cuenta con las certificaciones de la organización. Su asistencia a los cuatro Majors de la temporada le ha ayudado a mantenerse en condiciones para clasificar y no caer en picada, como le sucedió a su compatriota, Carlos Ortiz, el otro participante en Tokio 2020 y quien no entraría a París.

Antes de que termine el año, el mexicano —vetado del PGA Tour— jugará en otros circuitos, en busca de puntos ranking que le permitan escalar posiciones.

José de Jesús El Camarón Rodríguez es el segundo mexicano mejor colocado en el ranking internacional, pero no cuenta con los suficientes puntos para un lugar en París.

“Estamos monitoreando los resultados de nuestros principales exponentes. Nuestra misión es hacer que se sientan en confianza y apoyarlos en todo lo que necesiten para que sólo se preocupen por mostrar su mejor nivel”, comentó Fernando Lemmen Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf.

En la rama femenil, Fassi y López repetirán.