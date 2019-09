Última oportunidad para Chivas

El regreso de la Fecha FIFA marca la tendencia para quienes clasificarán a la Liguilla. Jornada con dos partidos muy pasionales y el descanso del líder, que moverá la tabla de posiciones. Para Chivas, es su última oportunidad. Tomás Boy, quien se empeña en asegurar que su equipo juega muy bien, estará en la cuerda floja si pierde ante Atlas, aunque sea perfecto el funcionamiento. Reverenda estupidez que esté en duda su continuidad, porque tuvieron el tiempo —durante estos días— para poder atreverse al cambio y no esperar un pretexto burdo de perder contra uno de sus rivales más odiados.

Boy tiene 31 años dirigiendo y no ha ganado un título de Liga, tiene hundido a Chivas con un porcentaje raquítico de efectividad, aunque —repito— juegan bien, según sus palabras. Tener al equipo en la posición 15, con tres juegos sin ganar, lo sentencia: o ganan o se va. Son dos años de maldición deportiva de Chivas sin clasificar a la Liguilla y ya está cerca de sumar otro rotundo fracaso. La salida de José Luis Higuera y los pésimos números de Boy deben acercar a Matías Almeyda de nueva cuenta al equipo; si no, al tiempo.



Cruz Azul, que ha dado más espectáculo en los foros de televisión que en el campo, tiene la obligación no solamente de ganarle al Veracruz, sino de masacrarlo, demostrar que todo su reality show fue para algo y no seguir hundido en la obscuridad deportiva. Sería un fuerte golpe a todos los Álvarez, a Víctor Garcés y hasta para el propio Robert Dante Siboldi, que un equipo que no ha ganado un partido desde hace más de un año, lo haga a costa suya. Acabar la racha de 34 juegos sin poder ganarle a nadie sería una ofensa y una humillación histórica para Cruz Azul.

Además, en caso de no ganar, la Liguilla estaría lejos de La Noria. Es el equipo que parece cómodo con la economía del fracaso y las traiciones familiares. Hoy, Cruz Azul, en vez de pensar en reinventarse, volvió a sus viejas prácticas y eso debe trascender en el campo de juego.

Pumas tiene la gran oportunidad de darle validez y credibilidad al proyecto de Míchel, entrenador elegido por Rodrigo Ares de Parga, para regresarlo a lugares competitivos, a la parte alta de la tabla, y pese a tener tres derrotas consecutivas como visitantes, en el Estadio Azteca debe tener su mejor noche del torneo, por lo menos eso es lo que esperarían aficionados deprimidos, porque para ellos ganarle al América es todo, no así para los rivales.

León y Santos, que han sido los que mejor lucen en el torneo, no tendrán dificultades contra Juárez y Pachuca, respectivamente, y mantendrán ese paso ascendente que los lleva a ser marcados como los favoritos, aunque —insisto— hay cambios generalmente después de la Fecha FIFA de septiembre.



Aquí es cuando el torneo se rompe, cuando ya se acaba el tiempo de encontrar reacción y recuperar números.

Algo que debe revisarse es la cantidad de tiempo de descanso que tuvo Querétaro. El líder jugó por última vez el 1 de septiembre y volverá a actividad oficial el 21 del mismo mes, contra América. Veinte días que pueden romper todo ritmo de competencia.

