Si este es el mejor VAR del mundo...

Resulta entendible que como presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, tenga la necesidad de explicar y hasta defender la labor de los silbantes, por más que resulte indefendible ante los constantes errores que cometen.

Pero de ahí a querer vendernos que el VAR a la mexicana (ese en el que cada quien ve por sus decisiones y en el que pareciera que hay una envidia de unos a otros), es el mejor del mundo, no es correcto. Pareciera que nos quiere ver la cara de tontos cuando ha quedado claro, una y otra vez, que sus árbitros no tienen una buena instrucción, que no preparan sus partidos, que son soberbios aún con sus fallas, y que en el tema del VAR traen un reverendo desmadre.

Y Brizio puede salir a conferencia con estadísticas rimbombantes de cómo el video ha ayudado a cambiar decisiones, aunque está claro que esas modificaciones vienen de un mal trabajo.

El VAR tendríamos que entenderlo como un área de oportunidad para un verdadero cambio. Porque a un año de que fue implementado, son pocos los avances. Por ejemplo, no se han desarrollado árbitros exclusivos para el videoarbitraje y que no sean elementos retirados que tuvieron una carrera de mediocre a mala. Árbitros que ya habían despedido de la Comisión, pero la necesidad los llevó a los camiones del VAR. Tampoco es válido que por amiguismo o por descuido se programen en la misma jornada a un árbitro VAR que después aparece en otro partido como central.

También podrían observar cómo se trabaja en otras ligas, generar un manual de televisión para generalizar la posición de las cámaras y que no que cada cadena que transmite partidos haga las cosas diferentes. Es decir, unificación de producción en como existe en cualquier liga seria del mundo, sin importar quién tenga los derechos de transmisión.

Enlistar todos los errores arbitrales sería interminable, pero recordemos, tan sólo en el partido León vs Guadalajara de la Jornada 5, Jorge Isaac Rojas revisó cinco jugadas, algunas que realmente no lo merecían. O que este mismo silbante, en el Veracruz vs Atlético de San Luis, una semana después, fue al VAR en dos ocasiones para checar la misma jugada. Que revisen cómo el inglés Anthony Taylor tomó decisiones en 15 segundos apoyado y confiando plenamente en los especialistas del VAR, sin protagonismos baratos.

Ahora que si Brizio se refería a que el VAR de México es el mejor del mundo en cuestión tecnológica, tendríamos que hacer otro tipo de evaluación, pero en lo que se refiere a la manera en que lo utilizan y el desperdicio de recursos... Bueno, quizá todos estemos equivocados y Arturo viva en otra realidad.

Ojalá me equivocara, pero estas palabras de Brizio pueden perjudicar más, ya que para como son los árbitros, pensarán que están haciendo todo bien, que no necesitan corregir nada. Por eso es que no se debe defender lo indefendible y se deben aceptar los errores, para no confundir más a los ya de por si desorientados silbantes con los que semana a semana tienen que lidiar jugadores, técnicos, pero sobre todo, la afición.

@gvlo2008

[email protected]

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram