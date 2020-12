Preguntas para la final Pumas vs León

Se juega la final, la primera en la historia de la Liga sin público y también la primera entre Pumas y León; cualquiera que sea el ganador, empatará a Cruz Azul en títulos ganados. El último campeonato de los universitarios fue hace nueve años, el más reciente de los esmeraldas hace seis.

Varias preguntas para la última eliminatoria del año.

¿Se atreverán a poner un alto a las atrocidades e ilegalidades que se documentaron en Ciudad Universitaria el domingo? Las barras de Pumas tomaron Insurgentes, lo hicieron sin sana distancia y algunos sin cubrebocas. Se vio de todo, gente bebiendo —en la vía pública— whisky, ron, tequila, mezcal, cerveza, y fumando marihuana, ante la simple mirada de los policías, quienes —recargados en sus escudos— solamente esperaban que pasara el tiempo para que se fueran por su propio pie. Es decir, ¿por qué son muchos y están juntos, la policía debe ser pazguata, permitir lo ilegal?

Parece un tema menor, pero no lo es, es un claro ejemplo de que se permite hacer lo que se le pegue la gana a la gente, cometer ilícitos, faltas cívicas y los policías solo son adornos. Claudia Sheinbaum exhortó a las barras a que no fueran, pero la realidad es que no se trata de que le hagan un favor, se trata de aplicar la ley, así de simple.

¿Será que los Pumas sigan avalando que vayan sus seguidores a CU? Una imagen poco sensata fue cuando el equipo salió a agradecer a los barristas su presencia multitudinaria en el estadio, en el área de las banderas de CU. Algo que simplemente es equivocado, porque para como están los tiempos, debería ser un acto reprobable, pero como no hay inteligencia en la dirección deportiva y en la presidencia están más preocupados por otros temas, los jugadores también hacen lo que se les pega la gana.

¿Se volverá a escuchar la canción El Color de tus Ojos de la Banda MS en el vestidor de Pumas? Todo el torneo, Lillini ha puesto a todo volumen, a manera de cábala esta popular canción, que si bien no es muy ad hoc al futbol, les ha dado suerte.

¿Será que reconocerán al verdadero autor intelectual del éxito? Es muy sencillo salir y dar declaraciones triunfalistas y llenas de mentiras como Jesús Ramírez cuando el proyecto deportivo de Pumas se debe totalmente a Andrés Lillini, hombre contratado por la anterior administración, por Rodrigo Ares de Parga y que cuando se les fue Míchel, nadie confiaba en él, de hecho, el propio Ramírez quería que fuera otro el entrenador. Seguramente en 2021, en los primeros meses se irá el director deportivo y seguirá el entrenador originalmente contratado para reformar las fuerzas básicas y cambiar las políticas de trabajo de José Luis Arce.

¿Será Lillini capaz de lograr título en su debut? Es, junto con Nery Pumpido y Américo Gallego, el tercer entrenador argentino en llegar a una final en su torneo de debut. El Tolo fue campeón, Pumpido finalista, pero la gran diferencia es que venían con bagaje, experiencia y años dirigiendo, no así Lillini.

Y del León, la única respuesta que debe dar es ser campeón, cualquier otra situación los llevaría a romper un proyecto muy exitoso en el campo, pero muy distante del trofeo, es decir, pasarían a la historia por ser el equipo dominador durante dos años que no ganó maldita la cosa. Por eso, cualquier resultado que no sea el título sería una hecatombe.