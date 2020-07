¿Por qué le conviene a CIE no tener Gran Premio de Fórmula 1 en 2020?

Lejos del futbol, el Covid-19 sigue arrasando el deporte en México. Sobre todo si hablamos de los juegos, competencias o torneos del alto impacto. Año doloroso en muchos sentidos, y como se ven las cosas, continuará de esa manera, con la posibilidad incluso de que se cancele la Fórmula Uno en nuestro país.

Habrá posturas de que en medio de la emergencia sanitaria y social que vivimos, la organización de estos acontecimientos es lo menos importante, pero no es así, ya que de estos también dependen directa o indirectamente, cientos de familias.

El anuncio de la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol y de la edición de este año del Maratón de la Ciudad de México se suma a la de otros importantes, como el regreso de los juegos de Grandes Ligas a la capital del país, y el partido de la NFL en el Azteca.

Han sido un cúmulo de duros golpes a una industria que genera muchos empleos temporales y que tiene un lugar importante en la activación económica.



Lo anterior, sin contar que por ejemplo en el caso del beisbol de la liga de verano, 500 peloteros —además de umpires y otras personas—, pierden su trabajo hasta la siguiente campaña, y aunque la LMB ha anunciado que se les ayudará económicamente, no será el mismo ingreso y eso por supuesto que siempre es un tema dificilísimo de asimilar.

Algunos dueños de los equipos intentaron aguantar hasta lo último para que no hubiera cancelación, pero no pudieron. Para este deporte el Match Day es fundamental; no tiene los ingresos de derechos de televisión de la Liga MX y depende de la venta de entradas y esquilmos.

En el caso del Gran Premio de México, todavía se mantiene la incertidumbre de su realización en este 2020, luego de que las autoridades de salud anunciaran la posibilidad de mantener los hospitales de emergencia activos, y entre ellos está el que instalaron en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y en este punto hay que considerar, como sucedió con el beisbol, qué tan conveniente es para los organizadores, Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) hacer el GP en nuestro país a puerta cerrada, como ocurrirá en las ocho carreras confirmadas para esta campaña que arrancará el domingo en Austria.

Hacerlo así no da ganancia, lo que CIE y sus socios esperan. Según datos de la propia empresa, el gasto promedio de un asistente al Gran Premio de México, contando boleto, compra de mercancía oficial, bebidas alcohólicas, refrescos, agua, comida, es de dos mil dólares por persona. Generalmente asisten más de 300 mil en todo el fin de semana. Una barbaridad de dinero, por eso el público es necesario.

Lo peor de esto es que durante ese fin de semana, CIE genera alrededor de 13 mil 500 empleos directos e indirectos, algo que no sucederá si sigue el hospital ambulatorio en el AHR. Para terminar la idea, en la edición 2018 generaron una derrama económica de 7 mil 700 millones de pesos; así que haga cuentas.

Quienes sí jugarán son los de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y, claro, la Liga MX, con el riesgo de que un repunte en contagios o el no poder controlar lo que pase con sus equipos los haga cancelar a media temporada. Esa es también, parte de vivir en la nueva normalidad.