Más futbolistas, menos divas, la necesidad del Tata Martino

Asegurar que Gerardo Martino será el técnico que clasifique a México a los cuartos de final en un Mundial (es decir, el maldito quinto partido) no es como pronosticar el resultado en un juego cualquiera. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el entrenador de la Selección Nacional aseguró que si aceptó firmar con la Femexfut fue porque siente que tiene la capacidad para cumplir ese objetivo. Más allá de las palabras, el argentino tiene algo a favor, y es que ha sido congruente con sus actos y discurso.

Si Martino pretende llegar a ese quinto partido en la Copa del Mundo Qatar 2022, la clave es mantener la disciplina con la que ha trabajado al momento y de ahí que resalta otra declaración que lanzó en la entrevista y que tiene como protagonista a Carlos Vela, quien es uno de los mejores jugadores mexicano al momento, pero que en la plática que ha tenido con el entrenador, según el propio Tata, no ha tenido una postura clara respeto a futuras convocatorias.

“Él [Carlos] sabe que un entrenador de Selección no le pide dos, tres o cuatro veces a un jugador que venga, porque se está hablando de la Selección...”, le comentó Martino a Daniel Blumrosen, y tiene razón, pero no solamente se trata de Vela, sino de cualquier futbolista, como ya en alguna ocasión dejó fuera a Jesús Manuel Corona, del Porto, por mentirle respecto a su estado físico para evitar estar en una convocatoria. En aquel momento, el estratega nacional decidió “castigar” al Tecatito y lo dejó fuera de la Copa Oro 2019. Después, vino la reacción de Corona, quien se alineó a la disciplina del argentino y ahora es una de las piezas importantes del equipo mexicano.

Si Carlos Vela, Luis Montes, o cualquier otro futbolista convocable duda, no quiere o le da igual ser llamado al equipo nacional, la mejor decisión que puede tomar el entrenador es no llamarlo, no contaminar el ambiente que ha generado y que aligeró cuando sacó a elementos tóxicos como Javier Hernández, quien ahora enfrenta a sus demonios para tratar de recuperar su carrera en la recta final de la misma, pero cuya ausencia de la Selección ha ayudado, y mucho, a este proceso. Lo que sí es necesario es que algún miembro de la Dirección de Selecciones se reúna con los jugadores para saber las razones por las que no quieren ir al equipo y, si se puede, resolverlo de manera ejecutiva, ya que los mejores futbolistas deben estar en la Selección. Más futbol, menos divas, y también ejecutivos eficientes, es lo que necesita el Tata.

Mantener esa “mano dura”, además de saber aprovechar los recursos y jugadores que tiene de cara a Qatar, será lo que pueda convertir a este hombre en el técnico que clasificó a México al méndigo quinto partido. No hay nada que tenga que ver con la suerte ni con cualquier otro discurso (que se puede escuchar de afuera, pero no del propio Tata) que asegure primero clasificar a la Copa del Mundo, para lo que la Selección no debe tener problemas, y después para lograr lo que nadie antes fuera de nuestro país.

@gvlo2008

[email protected]