10 millones contra 220 mil televidentes; urge unificar al futbol mexicano

Datos contundentes demuestran lo aquí escrito la semana pasada, sobre la difusión y penetración que tiene el futbol en nuestro país. Los partidos de reclasificación tuvieron desproporcionada a la aguja de medición de audiencias. Mientras que un partido, Chivas vs. Necaxa, generó poco más de 10 millones de televidentes, entre Televisa, TV Azteca, TUDN y Claro Sports, entre el Santos vs. Pachuca y el Monterrey vs. Puebla no generaron más de 600 mil televidentes.

Según datos de la empresa Nielsen, el partido disputado en Torreón alcanzó 220 mil personas de audiencia, mientras que el dramático Monterrey vs Puebla no rebasó las 330 mil.

Claro que los patrocinadores del Guadalajara están felices; además de llegar a la Liguilla, después de tres años de no hacerlo, sus marcas se vieron a nivel nacional con gran fuerza, penetración y hacen que la inversión sea redituable. No así con los de Monterrey y Santos, que deben estar preocupados por la poca penetración que tienen sus partidos como local, porque si estos fueron de eliminación directa, imaginen lo que sucede en temporada regular, donde no se alcanzan promedios ni de 150 mil televidentes.

Vienen los partidos de verdad en la Liguilla, no este experimento inútil de la reclasificación; las audiencias estarán mucho más cercanas a los partidos. De los cuartos de final, que se componen de ocho juegos, solamente dos serán en televisión restringida, la ida de la eliminatoria Pachuca vs. Pumas —en el estadio Hidalgo— y la vuelta del León vs. Puebla, en el estadio León. El primero, con uno de los equipos más populares; el otro, difícilmente superará los números del partido de Monterrey del fin de semana. Obviamente, compararlos con lo que generará el América vs. Guadalajara sería absurdo.

El televidente tiene una Liguilla en televisión abierta casi en su totalidad, y con la presencia de los cuatro equipos más populares del país, los que generan el 66% de afición a este deporte en México, y eso para todos es buena noticia. Además, el control remoto será de nueva cuenta el mejor aliado de la democracia televisiva, al tener en simulcast el Chivas vs. América, por lo que el televidente tiene la espectacular opción de escuchar a su narrador favorito.

El futbol mexicano evoluciona, inventa repechajes y sabe de la importancia de la televisión; por eso, un paso inmediato debería ser buscar tener en una sola bolsa los derechos de transmisión y ser vendidos al mejor postor; insisto, si el mismo partido va por tres o cuatro cadenas, mejor, así ganan todos.

Se espera una de las más populares Liguillas en la historia reciente. Hacía nueve años que no estaban Pumas, Chivas, América y Cruz Azul buscando el título en tres semanas. Así que los patrocinadores quedarán muy satisfechos en este año maldito, y deberían pujar también por tener más ventanas, más opciones, más penetración. El futbol mexicano aún no está para ser privatizado, así de simple, así de fácil.