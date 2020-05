Cuando baja la marea

Pá, no vayas a la charreada. Tú más que nadie tienes que cuidarte.

Aquel lejano 28 de febrero me sigue teniendo aquí, guardado, viendo y leyendo a la contundente señora Merkel diciendo que a “los ricos no les gusta pagar”; viviendo el cambio y la incertidumbre; el duelo mundial, nacional, familiar e individual, porque vaya que en el quehacer cotidiano, el que más me ha ocupado es el interior.

Leer más: La Bundesliga ya tiene fecha de regreso

Mi familia es el futbol que mientas curiosamente abre sus puertas en Alemania el 16 de mayo, sostenido así por doña Ángela, en México “desapareció” para cientos de futbolistas y miles de aficionados, por no hablar de millones, porque si el dolor fuera poco por quedarnos sin futbol unos meses, lo hicieron definitivo y acabaron con el Ascenso MX. Da para empezar por negarlo, “no creo que la desaparezcan”; llega a la ira cuando nos quedamos sin trabajo, equipo y entretenimiento de un día para otro; pasó por una negociación que terminó infructuosa y estamos en la depresión como leones enjaulados, acercándonos a la aceptación; qué vamos a hacer sin futbol cuando termine esto. ¿Ya no voy a jugar? Me centro en lo estrictamente deportivo como futbolista. Qué voy a hacer sin trabajo y de qué voy a vivir. No existe quien vaya a cobrar lo mismo. Esta pandemia ha matado todo, aunque lo sigamos negando, y aplica la de que a los ricos no les gusta pagar que ya citaba yo, y le agrego, a nadie nos gusta pagar, a nadie nos gusta que nos cobren y, perder, menos. Adiós estatus, ¿será eso lo que nos duele más? Cuánto me preparé para este momento que nunca esperé.

He aquí desde mi análisis una alternativa: invertir en mí, en mi profesión y que yo produzca dividendos. Yo futbolista, técnico, preparador físico, utilero voy a invertir en mi trabajo, voy a invertir mi gusto y experiencia de años para salir adelante. No tiene que ser en México. Me están esperando más de 400 equipos entre tercera y Segunda B en España, por pretender la mejor liga sin el esfuerzo de hablar en otro idioma.

¿Por qué los argentinos exportan futbolistas a más de 50 países? ¿Cómo le hacen?

El Covid-19 es un ataque directo al glamour del futbol que no podemos seguir negando. Cuando repaso las cifras de nóminas nada más en Italia y leo que la Juventus paga 274 millones de euros anuales o la Roma 180, muero de miedo y un poco de enojo, para qué negarlo .Cada futbol con sus números. Duele el cambio y de repente ya no ganar en dólares, sino en pesos; ya no ganar 500, sino 50; ya no gastar 100 mil sino 50 mil pesos y vivir todavía por encima del 75% del país. Es todo junto y como siempre, dos mil 500 caracteres no alcanzan. Bendito futbol.

@fernando_andere