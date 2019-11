Este fin de semana se disputa el último Gran Premio de la temporada 2019 de la Fórmula Uno y en Mercedes queremos cerrar el año con una última victoria.

Aunque todos los que formamos parte del mundo de la F1 anhelamos algunos días de vacaciones, esta es la época más dura del año, puesto que es cuando hay más trabajo de desarrollo para la evolución del nuevo monoplaza y en paralelo su producción; sin duda es uno de los mejores momentos, ya que todo empieza tener vida rumbo a la campaña 2020.

En lo personal termino el año muy positivo, ya que estuvo lleno de momentos especiales con mi equipo. Haber colaborado para lograr el sexto campeonato consecutivo de Mercedes fue realmente especial.

Como piloto de desarrollo me tocó trabajar constantemente en el simulador desarrollando las actualizaciones del monoplaza y transmitiendo mis sensaciones a los ingenieros. Es fascinante trabajar con ellos y conocer su gran capacidad intelectual.

La clave para llegar al mejor entendimiento del auto y traducirlo a nuevas ideas está en converger nuestros dos mundos, es decir, en combinar la experiencia de los ingenieros con la retroalimentación de los pilotos, ya que por lo general nosotros vemos las cosas desde una perspectiva muy diferente.

Mi desarrollo con el equipo ha sido muy interesante este año, y es que además de mi rol como piloto de desarrollo, me he ido exponiendo a otras áreas; hoy también formo parte del equipo comercial, que es algo me da la oportunidad de explorar la parte de negocio de la Fórmula 1. Todo esto es con la intención de aprender cosas nuevas y seguirme desarrollando.

En México ha sido un privilegio trabajar muy de cerca con mis amigos de Mercedes-Benz México como embajador de la marca.

Estoy muy agradecido con Mercedes porque mi rol no ha dejado de crecer desde que me integré al equipo. El próximo año continuaré con la escudería de F1 y seré el piloto de reserva y desarrollo del Mercedes-Benz EQ Formula E Team.

A lo largo del año, muchos de ustedes me han preguntado cuándo regresaré a las pistas, les aseguro que estoy trabajando en ello. Todos los días trabajo con esa meta en la mente.

2020 será un gran reto, pero estoy muy motivado para maximizar todas las oportunidades que tengo hoy en día y seguir trabajando para volver a las pistas en 2021.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de leer mi columna a lo largo de esta temporada ¡muy pronto estaremos de regreso!

@EstebanGtz

