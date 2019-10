No quiero ser elemental, hay mucho de fondo para decir que el América ha despertado.

Y créanme no es la portada de Guillermo Ochoa para la revista GQ donde sale más guapo que Héctor Herrera, sino su solvencia por fin para ligar dos partidos sin recibir gol.

Eso, aunado al nivel de Bruno y Aguilera, más la recuperación de Guido en el medio campo y tener a su poderío ofensivo al 100 con Nico Castillo, Roger Martínez, Renato Ibarra, Henry Martín, Andrés Ibargüen, sumado a la experiencia de Miguel ya en Liguillas y después del regaño por la sanción después de la goleada contra el Cruz Azul y de los mismos jugadores todos los juegos que sumas de Fiesta Grande, provocan miedo a los rivales que han sido sorpresa esta temporada.

Tanto Necaxa, Querétaro y el mismo Santos con un América embalado y recuperado, que no sabe perder y no le gustan los fracasos, que justo solo tiene dos tropiezos en la campaña ante Cruz Azul y Atlas, equipos que seguro no estarán en Liguilla, nos da como conclusión que ya despertó el América, que ya superó la venta de tres jugadores a Europa y dejó las sanciones y las lesiones a un lado en la etapa más importante de la campaña, con el boleto en mano y con la inercia necesaria para ganar los juegos gracias a empuje, o a talento o trabajo táctico.

Curiosamente, de no despertar Tigres en primer plano o el León en funcionamiento, no veo cómo alguien le pueda quitar el título al Ame.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al favorito natural que se alista para otro título más.

@EnriqueVonBeas

