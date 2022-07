Han sido días bravos para la agenda deportiva. Sobre todo porque han pasado cosas peculiares que se pueden perder con la misma rapidez con la que se debate. Así que trataré de darle sentido a algunas locuras de la semana:

1.— Guardiola se confundió al hablar de la tradición de Chivas, pensando que era América. Más allá de la carrilla que se le puede cargar al odiado rival por confundirlo con el enemigo, quedó claro que el DT de moda no tiene la más remota idea del rival.

Esto se dio justo después de que presumían que Ancelotti y Courtois mencionaban la relevancia del equipo de Coapa; obvio, más que forzado, pero llega Pep, quien jugó en la Liga MX, y confundió a los dos equipos más relevantes de nuestro país.

Así que, antes de seguirnos desgarrando las vestiduras, entendamos que en el mundo es una realidad que importa poco nuestro futbol.



2.— Ormeño diciendo que no es cualquier cosa portar la playera ‘14’. Demuestra el desconocimiento hacia el club, ya que es un número que utilizó Javier Hernández. Y eso que todo chivahermano siente orgullo por el Chicharito, pero entendemos que no ganó nada con el equipo para ponerlo en el pedestal.

Muy barata su frase, que enseña el poco interés de conocer la historia de los clubes.



3.— André-Pierre Gignac y el derecho a decidir. Un debate que estaba oculto en México con las altas figuras del mundo deportivo. Alfredo Talavera se había manifestado un poco, pero la relevancia que toma —al no poder entrar a un país si no cuentas con un esquema de vacunación—, de cara al juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX lo hace mucho más importante.

No hemos entendido cómo hacemos respetar el derecho ajeno y el libre albedrío. O, en dado caso, el reglamento de la Liga. Un debate que sigue vigente en todo el mundo y con todas las Ligas.

¿Cómo se podría entender esto, sin necesidad de las descalificaciones? Una batalla que pone más los calificativos que los argumentos que se tiñen de ciencia. ¿Cómo encontrar el punto medio de los deportistas profesionales antivacunas? Vaya tema que vuelve a poner en la mesa el mejor jugador de la Liga MX.



¡Bienvenidos, bienvenidos! A una semana de locura total.

@EnriqueVonBeas