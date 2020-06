Luchemos contra la violencia de género

Oportunidad histórica la que se presenta en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de nuestra reinvención como humanidad.

El domingo, en un episodio más de La Jaula, con Willie González, Heliodoro Hinojosa, Luis Castillo y Gerardo Velázquez de León, se tocó un tema olvidado por el futbol mexicano y que hoy tiene una coyuntura muy poderosa por todo lo que está viviendo el equipo de Tigres y la información que circula con el tema de Renato Ibarra.

Después de que se viralizara el video de Danilinho, tomado y mentándole la madre al Tuca, Willie profundizó y recordó la historia de cómo jugó aquella final Tigres vs Santos, en medio de una operación para cubrirlo y lograr que el futbolista no tuviera problemas legales, después de haber golpeado a una menor de edad.

Un acto de normalización de violencia de género que se debería aclarar, sin importar los años que tenga la historia.

¿En dónde esta el vínculo? En que hoy se genera una oportunidad histórica para que las mujeres que han vivido abusos y violencia de género por los futbolistas, directivos y agremiados al futbol, y que han sido silenciadas o negociado que no hablen, puedan por fin liberar ese peso social y existencial para que esto no siga ocurriendo, como en el caso de Renato Ibarra.

Es cierto, he sido parte del problema durante años, por no comprender todas las aristas de una lucha que no debe quedar en el olvido por nadie, menos por la directiva de los Tigres de 2011, que hizo que un futbolista —después de un acto violento— jugara una final, o ahora, con todo lo que rodea el caso de Renato Ibarra en el América.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A esos días en los que debemos seguir luchando contra la violencia de género y la patética normalización de estos temas en la industria.

