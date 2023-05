Los fabulosos cuartos de final

Podemos escribir del Canelo, de Checo, pero ya sabemos que son unos ching... Es más, hasta del récord de Santi Giménez, pero la verdad es que arranca lo mero bueno de nuestra Liga MX: Los cuartos de final. Así que acá vamos con un par de ideas de cada ida y vuelta que se vienen:

Rayados vs Santos. El milagro de La Comarca ha detonado una de las rivalidades más pasionales de nuestro país, la del orgullo del desierto. Ya Rayados eliminó a Santos cuando los laguneros fueron líderes, por lo que se podrá pensar en una revancha. La verdad es que Vuce tiene todo para regresarle las alegrías a la gran afición rayada, además de que le sacaron más de 20 puntos al rival y eso se debe reflejar en la cancha.

América vs San Luis. Después de los mejores 90 minutos del equipo potosino en mucho tiempo, tendrá los reflectores contra el gran favorito. Espero no le pase lo mismo que a Puebla hace un torneo, cuando el América le metió 10 goles en los dos juegos, lo que se ve probable.

Chivas vs. Atlas. Como si algo le faltara a Jalisco, llega otra edición —en Liguilla— del clásico más emocional que tiene la Liga MX. Una ciudad que come de glorias deportivas y que ama a sus dos equipos, que vienen con grandes sensaciones, y más después de un emocionante 3-3 en la campaña regular. La novatez de sus DT’s hace que la ciudad no duerma y disfrute de nuevo un clásico tapatío, para avanzar a semifinales.

Toluca vs. Tigres. Después de varias semanas de mucha presión para los felinos, podrían lograr levantar la mano gracias a todo lo que se les ha criticado duramente: La experiencia cargada en sus pies y en sus emociones, para manejar este tipo de partidos. Acá es donde el equipo sabe que puede ser —en verdad— su último baile juntos; además, la caída de Toluca podría ser factor para seguir pensando que Gignac quiere un clásico regio más en finales.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A esas semanas que tanto amamos de nuestra Liga MX y que, si cumplen tanto Rayados, América, Chivas y sorprende Tigres, tendríamos unas semifinales de ensueño.