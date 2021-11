El espectacular América

Y, por favor, no vayan a sacar su coraje contra un servidor. Soy un convencido de que hoy, el América no tiene rival en la Liga MX y también estoy seguro de que no hay buen futbol en estos meses en las canchas de nuestros equipos.

Esa cantaleta ya la han dicho todos los colegas estos meses, así que para no quedarme en el mismo lugar, intenté acercarme —vía la conferencia de prensa de la candente final que tenemos hoy en el estadio de Rayados— al profe Solari y a Henry Martín.

Un ejercicio circular, que agradezco, con el jugador para entender al americanismo de nuestros días, el que domina la Liga, que la hace suya, que casi nunca pierde.



El debate también es a lo que juega el equipo. Muchos dirán, y con justa razón, si el Ame no juega espectacular, entonces a qué juegan los demás. Y justo ahí es donde tenemos que tener autocrítica. Tratar de visualizar el reto que debemos tener. Ese que nos provoque y emocione. Por eso, tenemos que construir más esos puentes.

Debemos dialogar abiertamente con los protagonistas, para escucharlos y entender lo que viene para nuestro espectáculo. Henry responde con toda claridad: “No sé a lo que ustedes le llaman espectáculo, a nosotros no nos importa lo que ustedes piensen, nos importa ganar y tener los puntos que tenemos, eso es espectacular”.



Tiene razón en lo loable de ese logro, en lo que no creo que tenga razón es en que tenemos que ponernos como industria retos más altos para recuperar aficionados viendo y asistiendo a los juegos.

¡Bienvenidos, bienvenidos! Al espectacular América.

@Enrique VonBeas