¡Resistiré, Venceremos!

Las dos palabras que integran el título de mi artículo, que dedico al personal médico de México y el mundo, las tomé de dos piezas musicales diferentes, que tienen en común su potente fuerza motivadora, muy necesaria en los momentos que atraviesa la humanidad y México por la pandemia del coronavirus. Se trata de dos himnos, respectivamente a la resistencia y a la superación humanas.

La primera es del letrista español Carlos Toro (Madrid, 1946) con la música de Manuel de la Calva, quien junto con Ramón Arcusa la popularizaron en 1988 como el Dúo Dinámico. Sugiero la composición de Pablo Cebrían con la participación de casi 50 vocalistas y músicos. La versión completa con la excelente letra y música, puede encontrarse en https://youtu.be/hl3B4QI8RtQ. Todos los días se canta en los balcones de España, y su letra dice así:

“Cuando pierda todas las partidas//Cuando duerma con la soledad//Cuando se me cierren las salidas//Y la noche no me deje en paz//Cuando sienta miedo del silencio//Cuando cueste mantenerse en pie//Cuando se revelen los recuerdos//Y me pongan contra la pared – RESISTIRÉ – erguido frente a todo// Me volveré de hierro para endurecer la piel//Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte//Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, RESISTIRÉ para seguir viviendo//Soportaré los golpes y jamás me rendiré//Y aunque los sueños se me rompan en pedazos –RESISTIRÉ, RESISTIRÉEE - Cuando el mundo pierda toda magia//Cuando mi enemigo sea yo//Cuando me apuñalen la nostalgia//Y no reconozca ni mi voz//Cuando me amenace la locura//Cuando en mi moneda salga cruz//Cuando el diablo pase la factura//O si alguna vez me faltas tú –RESISITIRÉ erguido frente a todo//(repite algunas frases anteriores)//soportaré los golpes y jamás me rendiré –RESISITIRÉ, RESISTIRÉEE”.

La otra canción en inglés se titula “We shall overcome” (“lo superaremos” o “venceremos”) versión original del reverendo Charles Albert Tindley, ministro episcopal en EUA (1900) y pieza que inmortalizó la reina del góspel, Mahalia Jackson (1911-1972)convirtiéndose en el himno del Movimiento por los Derechos Civiles de las mujeres y hombres de raza negra, bajo el liderazgo de Martin Luther King Jr. Y dice así:

“Venceremos, venceremos, lo superaremos algún día (we shall overcome one day) //En lo profundo de mi corazón (deep in my heart) yo tengo la convicción (I do believe)que lo superaremos algún día//Y caminaremos de la mano//caminaremos de la mano algún día//Oh en lo profundo de mi corazón viviremos en paz algún día//viviremos en paz//Oh en lo profundo de mi corazón todos seremos libres//todos seremos libres algún día//Oh en lo profundo de mi corazón no tenemos miedo//no tenemos miedo//No tenemos miedo hoy//Oh en lo profundo de mi corazón VENCEREMOS Y LO SUPERAREMOS algún día” (en YouTube como “We shall overcome”- Mahalia Jackson)

¿Porqué escogí estas dos piezas musicales para publicar sus extraordinarias letras a pesar de que desmerecen mucho sin la música (lyrics)? Porque cuando mi esposa Maricarmen fue diagnosticada positiva del Covid-19 (y yo negativo), literalmente sentí que me partía en dos, y experimenté la necesidad de compartir estos grandes himnos, a todas aquellas personas que tuvieron o tienen un ser querido contagiado por esta terrible pandemia. Y porque estoy convencido, muy desde el fondo de mi corazón (deep in my heart) que, como entonan las y los españoles y Mahalia Jackson: ¡RESISTIREMOS Y VENCEREMOS!

Docente-investigador de la UNAM