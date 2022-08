Soy la memoria de esta familia, dice Alfonso Orejel

Esta revelación aparece en un libro que ha hecho las delicias de los que les gusta leer de noche, Juan y sus sombras, publicado por SM de editores, en su colección Gran Angular, en la Ciudad de México, en octubre de 2021. No es que esta novela deba leerse de noche, lo que ocurre es que en la oscuridad el suspenso se agudiza y las numerosas sombras de Juan se expanden, abarcan todos los pensamientos y es la hora en que una casa en ruinas se convierte en una espacio lleno de extraños movimientos. Desde luego, también se puede leer de día, sin olvidarse de que es posible relajarse, “envuelto por la paz que brinda la muerte”. Huy.

Alfonso Orejel nació en Los Mochis, Sinaloa, México, en 1961. Ha publicado libros de poesía y de narrativa para adultos, niños y jóvenes. La novela que nos ocupa es para adultos y jóvenes, para los que aman el suspense y para los que lo detestan. Narrada en primera persona por Juan, nos cuenta la historia de una familia desde sus abuelos hasta una sobrina. La manera en que el autor desarrolla cada parte es perfecta, con un lenguaje adecuado y sobre todo generando y ligando atmósferas que conducen a dos misterios que usted querrá saber desde el principio. Por encima de la barda de la casa han llegado algunas pelotas; cuando a Juan le parecen demasiadas las lanza hacia el otro lado del muro pero hay una pared invisible donde rebotan, ¿qué clase de pared es esa? Hay una habitación en un lugar oscuro de la casa cerrada con llave, a la que Juan tiene prohibido acercarse, ¿Por qué? Ambos misterios no los puede resolver La Araña, pero usted sí, y ya verá cómo ese ejercicio se convierte en placer en esta novela que se lee rápido porque atrapa desde la portada, o desde frases como, “mamá siempre sintió simpatía por los muertos”. Usted podrá elegir. Agrego con alegría, que SM solo publica libros excelentes y Juan y sus sombras es un ejemplo.

¿Por qué digo que es una novela para jóvenes? Porque los problemas que enfrentan Juan y sus hermanos y la manera en que consiguen resolverlos, es de jóvenes; situaciones en que los padres tienen gran poder, además de los enigmas que enfrenta el narrador en un almacén poblado de maniquíes que pronto serán destruidos en la hoguera. Ya verán los casos de El castigo ejemplar y el de Juliancito. Juan piensa que su abuela es bruja y usa una escoba voladora, creo que les gustará está parte; también le impresiona que su madre hable hasta ocho horas con sus amigas y parientes, ¿de cuánto creen que llega el recibo de teléfono?, ¿Qué escribe el padre de Juan en su vieja máquina y en ese cuarto donde solo deja entrar al perro? Pienso que los jóvenes la pasarán machín resolviendo estos acertijos, ¿y por qué sumo a los adultos? Porque querrán resolver lo mismo, incluyendo el caso de la fotografía de una hermosa chica. Orejel escribe tan bien que es posible perder la edad cuando uno lee sus novelas, y justo en el capítulo dos ya está metido en la trama y el anhelo es saber qué pasa con los personajes. ¿Por qué Juan se pregunta, “el amor es la inútil búsqueda del absoluto?”, ¿usted sabe qué es el amor? Y luego pregunta, “de qué sirve un secreto si no puedes contárselo a nadie”. Lo más que se alcanza a pensar es en lo duro que es cargar un secreto. Por eso no les puedo decir nada de la sombra de la sombra de Juan. Capaz que me cae la maldición de la rana que quería ser una rana auténtica. En fin, ¡a leer se ha dicho!