El aroma de los anhelos es el título de la nueva novela de la regiomontana Mónica Castellanos, publicada por Grijalbo en mayo de 2021 en México. La historia se desarrolla en los meses previos a la Revolución de 1910, en “un país donde se compraban votos a la miseria”, donde María Treviño, sin cumplir los 16 años de edad, demuestra que cuando la conciencia crece, solo una circunstancia detiene a una muchacha a la que asiste la razón. Tenemos como personaje principal a una mujer de su tiempo que cuestiona las principales costumbres, poderosas restricciones, que impedían a las mujeres disponer de sí mismas. No podían asistir a la universidad, casarse por amor y mucho menos participar en política. Esta novela es un retrato vivo de una época en que nada era fácil y el precio que se debía pagar, no pocas veces, era demasiado alto.

Varios personajes históricos se mueven en estas páginas: Francisco I. Madero, Aquiles Serdán, Bernardo Reyes, José Yves Limantour, Porfirio Díaz, que se complementan con los de ficción sin superarlos. María es una regia con casa en San Antonio, Texas, hija de un general maderista, que desde pequeña escuchaba las conversaciones de los mayores, muchos de ellos críticos del régimen porfirista. Aunque su madre la presiona para que no se deje influenciar por su papá y sus amigos, ella escucha y además ve la miseria que la rodea y lo frágil que es la vida de los pobres, sobre todo cuando en la ciudad crece el río Santa Catarina y arrastra entre sus aguas turbulentas cientos de viviendas, dejando a los necesitados a la intemperie. María es lectora de Víctor Hugo, como se sabe, uno de los escritores franceses más comprometidos políticamente con su tiempo, que le siembra muy serias inquietudes sociales. Algo que la sacude por estos días es que conoce al doctor Daniel Chapman, de quien se enamora, situación que le traerá una serie de sensaciones que usted imagina, y que deberá encontrar en El aroma de los anhelos, donde prevalecen las violetas.

María Treviño es una chica valiente. Por iniciativa propia se convierte en correo de los maderistas; llevaba mensajes de una ciudad a otro adheridos a su cuerpo. Viajaba a caballo o en tren. La proximidad del 20 de noviembre incrementa su actividad y desde luego, la pertinencia de su trabajo. Porfirio Díaz asesina a sus adversarios e impone a sus allegados en los gobiernos locales. Mientras Madero y los maderistas se mantienen en la sombra todo lo que pueden. María tiene algunos momentos con Madero que avivan su esperanza de un país más justo, incluso intercambian algunos asuntos del corazón, que a usted harán sonreír amorosamente. En fin, El aroma de los anhelos es una novela llena de virtudes, Mónica Castellanos, deja muy claro que es una novelista de primera que sabe crear personajes, que crea sentido dramático en sus historias y que nos comparte obras capaces de resistir cualquier tipo de crítica. Una buena novela es un mundo, y la presente es una que tendrá un lugar en su corazón, no solo por la vigencia de María Treviño en la lucha de las mujeres por sus derechos, sino por su estilo musical como un atardecer sin prisas. La paciencia es una de las madres del arte, y aquí verdaderamente se percibe en cada párrafo. A usted, que ha nacido para pasarla bien, le dejará completamente satisfecho, y a usted que le interesan los personajes históricos de carne y hueso, le va a encantar. Hay también un aroma a vino que no pasa desapercibido, ya me contarán.