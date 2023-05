Renuencia al retiro de espectaculares en CDMX

Quien no quita el dedo del renglón para que se dé cumplimiento con el retiro de espectaculares de las azoteas de la Ciudad, es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, quien optó por balconear a las empresas que no han acatado la medida. Si bien destacó que a la fecha se han retirado 680 medios publicitarios, aún quedan empresas como Cynesa, Raksa, Lagunas y ATM, que a decir del secretario, no están cumpliendo, y por si fuera poco, siguen comercializando dichos espacios, incumpliendo con lo que establece la ley. Don Carlos nuevamente hizo un llamado a la iniciativa privada para que de manera coordinada se trabaje en el retiro de los espectaculares y se eviten sanciones.

Escasez de agua en tiempos de elecciones

En plena temporada electoral, la crisis por la escasez de agua en el municipio de Ecatepec parece que comienza a escalar, y nos señalan que algunos opositores al alcalde morenista Fernando Vilchis quieren aprovecharlo. Ayer, un grupo de vecinos bloqueó por más de 12 horas la avenida Central en protesta por la falta de agua; sin embargo, el ayuntamiento lo atribuyó a seguidores del exdiputado del PRI, Inocencio Chávez Reséndiz, de paso, don Fernando aprovechó para pedirle al gobernador que juntos encuentren una solución a esta demanda que mantiene en jaque al municipio. El alcalde señaló que la responsabilidad de la falta de recursos esta vez es de la Comisión de Agua estatal, que desde hace dos días redujo el caudal de abastecimiento de líquido en 80%. Lo que es un hecho es el estiaje que padecen cientos de ciudadanos y poco les interesan las tajadas políticas.

Ven mano negra en consulta ciudadana

A sólo unas horas de que se lleve a cabo la consulta por el Presupuesto Participativo, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, señaló supuestas irregularidades cometidas en alcaldías gobernadas por la oposición, como Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde los morenistas encontraron los mismos proyectos y, asegura, hasta con la misma redacción. Ante ello, don Sebastián hizo dos llamados: uno a que los ciudadanos participen en la consulta de manera libre, y otro para que el instituto electoral inicie una investigación al respecto.