¿Quién es la líder empresarial en el gabinete de Delfina?

Entre las y los miembros del gabinete de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hay cuadros que llaman la atención por la cercanía que han tenido con ella desde que fue presidenta municipal en Texcoco, pero otros más, por su perfil. Una de ellas es la nueva secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, quien, hasta hace unos días, era la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México e, incluso, había presentado propuestas y hasta cuestionamientos a las autoridades mexiquenses a las candidatas a gobernadora y a la Legislatura para tomar acciones para la reactivación de la economía, entre ellas, una mejora regulatoria y sanciones a funcionarios corruptos. Ahora, veremos si como funcionaria pública convierte sus consejos en acciones de gobierno. Asimismo, nos hacen ver, la designación de doña Laura también envía un mensaje de la relación que la mandataria morenista tendrá con el poder económico y empresarial.

Las casi despedidas de los alcaldes

Este fin de semana patrio fue el espacio para que algunos de los alcaldes se despidieran de sus habitantes. Nos dicen que, por ejemplo, el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, al dar el Grito de Independencia agradeció a la población por haberle permitido gobernarla y prácticamente decir que fue su última ceremonia cívica. De igual forma lo hizo el edil de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, quien dijo que era su última ceremonia del Grito de Independencia. Y si bien todavía está atorado el método de selección del candidato del PAN-PRI-PRD a la CDMX en 2024, tanto Taboada como Rubalcava buscan la nominación y, nos dicen, podrían separarse de sus cargos, si así fuera la definición. Pero la que sí ya decidió que pedirá licencia al cargo y por ello sería su último Grito fue la edil de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas (PAN-PRI-PRD).

¿Habrá protestas en el Tribunal de Justicia capitalino?

Aún no se sabe qué pasará luego de una semana en que hubo protestas por parte de un grupo de trabajadores que no reconoció el acuerdo alcanzado entre el sindicato mayoritario y el presidente del Poder Judicial de la Ciudad, el magistrado presidente Rafael Guerra, que contempla un aumento de 3.5% al salario, mientras que los inconformes demandan un incremento de 7.7%. Por el momento reina la incertidumbre, unas voces dicen que los inconformes han tenido mesas de diálogo con el gobierno y aún no definen si seguirán con su paro —que implica el cierre de tribunales y, por ende, afectación a los juicios—, y otras, que podrían levantarlo. En las próximas horas se confirmará cuál será la decisión.