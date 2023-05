¿Qué pasa con el Trolebús a Chalco?

La construcción del Trolebús de Santa Martha a Chalco va, de eso no hay duda. Sobre la carretera México-Puebla están los trabajos de la construcción del carril confinado y ya cerca de Chalco la estación terminal. Sin duda, también, hay recorridos cada vez más constantes del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a la zona pues ha asegurado que debe quedar terminado en julio, así como, de lado de la Ciudad de México, ya se alistan los camiones eléctricos que operarán. Por ello, nos dicen, llama la atención que el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México respondan por transparencia, en un oficio firmado por Siclar Madero, director de planeación, proyectos y construcción, que no pueden entregar los contratos o documentos porque el proyecto aún no está firme. ¿Qué es lo que hay detrás?

Se alistan para la batalla en el Edomex

¡Vaya que los cierres de las dos aspirantes a la gubernatura del Estado de México dejaron algo al descubierto!: que sus liderazgos vigilarán casilla por casilla y voto por voto la elección del próximo 4 de junio. Y es que primero, Horacio Duarte, el coordinador de la campaña de Delfina Gómez, la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, presumió que tienen casi la totalidad de las 20 mil casillas cubiertas por representantes de los tres partidos para evitar cualquier intento de trampa; mientras en el otro bloque, los liderazgos nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés, aseguraron que saldrán con todo para conseguir una votación masiva. Las armas están puestas y se pronostica un domingo complicado.

Morenistas de la CDMX emulan a los nacionales en defensa a AMLO

Nos cuentan que el líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, al igual que alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas locales le copiaron a los gobernadores de su partido y en un desplegado, respaldaron al presidente López Obrador, luego de ser declarado persona non grata en Perú. En su comunicado, que incluso tiene el mismo formato, los morenistas de la ciudad precisaron que el presidente ha sido enérgico en denunciar el golpe de estado en Perú, el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo y la represión a las protestas por parte del gobierno “ilegítimo de Dina Boluarte”. Nos hacen ver que, con esto buscan expresar su solidaridad al presidente Andrés Manuel López Obrador, y quedar bien con los líderes nacionales de Morena.