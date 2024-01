Mancera sí estará en la boleta electoral en 2024

Nos cuentan que finalmente el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sí estará en la boleta electoral este 2024 y será candidato del PRD a una diputación federal de mayoría relativa, es decir, hará campaña pie a tierra, lo cual, nos aseguran, no le disgusta al hoy senador de la República. Lo cierto es que, nos detallan, todavía no se define el distrito por el cual irá, que inicialmente se ha hablado es uno de la alcaldía Gustavo A. Madero. En este espacio le adelantamos que el PRD quería a Mancera de vuelta en las calles y tal parece que don Miguel Ángel aceptó, aunque eso sí, no dejó de criticar que el partido debe privilegiar a los cuadros que den más votos. ¡Órale!

Más diputados quieren voto directo para elegir fiscal de la CDMX

Nos hacen ver que ahora sí los diputados locales de Morena quieren que participe la ciudadanía de manera directa en la elección de la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia. Nos recuerdan que un día después de la salida de Ernestina Godoy Ramos, el morenista Alberto Martínez Urincho propuso una iniciativa para que el o la nueva fiscal sea electa por voto directo de los ciudadanos. Don Alberto busca desaparecer al Consejo Judicial Ciudadano. En tanto, nos comentan, ayer la diputada Elizabeth Mateos presentó una reforma para que los fiscales, entre ellos el de Justicia, sean producto del voto popular, aunque no busca desaparecer al Consejo Judicial Ciudadano, que sería el que valide a los perfiles aptos. Todo esto se da, nos recuerdan, en el marco de la selección del o la nueva fiscal de la CDMX.

¿Mucha chamba para los legisladores del Edomex?

Los diputados mexiquenses de Morena en el próximo periodo ordinario promoverán casi 69 nuevas iniciativas. Nos dicen que el coordinador de la bancada, Maurilio Hernández González, adelantó que para el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero, tienen previsto sacar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial mexiquense, un tema que se tendrá que armonizar con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, revisarán la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal, en materia de acoso y hostigamiento sexual. La pregunta es ¿si les dará tiempo a todos los diputados de realizar su trabajo, si está en puerta la selección de candidatos y la mayoría busca alguna nominación a un cargo de elección popular?