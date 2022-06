Una embajada en tu camino

Un día durante una gira por Sinaloa, hace unos meses, López Obrador sorprendió a todo mundo al anunciar, sin que hubiese prácticamente nada de por medio, que el entonces gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel sería nombrado Embajador en España en cuanto acabase su período en el Ejecutivo estatal.

Acababa de ocurrir el proceso electoral del 2021 en el que se renovó no solo la Cámara de Diputados Federal, sino que estuvieron en juego más de una decena de gubernaturas, arrasado por Morena en cuanto a los mandatarios estatales, pero perdiendo la mayoría constitucional en San Lázaro.

El nombramiento de Ordaz Coppel, que a la postre le mereció ser expulsado de su partido, el PRI, fue acompañado por otros dos nombramientos en el mundillo diplomático que no solo llamaron a sospecha, sino que puso a funcionar la inconformidad de la maquinaria priísta para defenestrarlos una vez aceptada y concretada la oferta del gobierno obradorista.

Los dos casos fueron el de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien fue enviada al Consulado en Barcelona, convenientemente degradado desde el rango de Consulado General, para evitar que el estratégico nombramiento tuviere que pasar por la votación del Senado.

El segundo, que levantó su terregal en el Senado a la hora de pasarlo por la consideración del pleno, fue el de Carlos Miguel Aysa González, quien ocupó interinamente la gobernatura de Campeche, la que “Alito” Moreno dejó para ir a apropiarse del PRI, del que ahora quiere exprimir hasta una candidatura presidencial, pese al escándalo de audios al que está sometido y a la revelación de posesiones inmobiliarias, suyas y familiares, que le exhiben y si apuramos un poco hasta lo inhabilitan.

El Septuagenario señor Aysa aceptó que se procesara en su favor la titularidad de la Embajada en la República Dominicana y antes de partir a la Isla de la Española hubo de espectar cómo el PRI, que fue su partido de la vida y hasta la de su hijo diputado federal, le propinaba una buena serie de mamporros y peroratas con aires de expulsión.

Como secuela al nombramiento diplomático que se ganó con el arado de los bueyes ayuntados que surcaron en favor de Morena, su cachorro diputado federal, Carlos Aysa Damas le ayudó a Morena a tratar de crear una percepción el Domingo Santo de Resurrección del 17 de abril, en los prolegómenos de la sesión de pleno en que se votaría la reforma constitucional eléctrica de López Obrador.

El joven diputado campechano anunció su cambio de casaca antes del mediodía de esa fecha en San Lázaro. Orondos, los morenistas proclamaron antes de comenzar la jornada en el Salón de Sesiones que el joven Aysa Damas había dejado el PRI y solicitado redención sacramental eterna con su adhesión a la bancada de Morena, cual, si su militancia en el PRI y la de su padre hubiesen sido solo el purgatorio necesario para llegar a la gloria de una embajada, uno, y al grupo mayoritario en la Cámara, el otro.

Tras Quirino, Pavlovich y Aysa hubo una constante no investigada ni perseguida, ni siquiera denunciada. En sus respectivos Estados “triunfaron” los candidatos morenistas a la gobernatura, pese a que varios estudios demoscópicos habían mostrado con la antelación requerida que los de la alianza tenían alguna ventaja tanto en Sonora como en Sinaloa.

Pero extrañamente los del partido guinda ganaron en ambas entidades, donde hubo un común denominador: pudo acreditarse, sin llevar a juicio, que el día de la elección intermedia grupos armados “levantaron”, “guardaron” o retuvieron, como quiera llamarle, a los operadores electorales del PRI, con lo que Morena y compañeros se atascaron en la operación política del taqueo, acomodo de urnas, amenaza o sustitución de funcionarios de casilla, etc.

Resultado: Morena ganó en los tres Estados y ¡oh sorpresa!, los tres gobernadores priístas de Sonora, Sinaloa y Campeche resultados designados en posiciones del Servicio Exterior Mexicano, una vez que guardaron conveniente distancia en el apoyo que siempre hay de los gobernadores a sus candidatos y, particularmente, reservaron sepulcral silencio sobre las irregularidades observadas.

Pórtense bien

Como ejercicio premonitorio u oferta descarada dirigida a la jornada electoral del 5 de junio, el senador Morenista líder de los duros y radicales en el Senado de la República, César Arnulfo Cravioto, fue claro hasta el cinismo hace unas pocas semanas, cuando todavía estaban el período ordinario de la Cámara Alta.

Durante la sesión en la que se discutían los términos de Aysa para la Embajada en Dominicana, Cravioto pecó de claridoso y dejó ver el toma y daca que está tras la asignación de las tres –posiciones diplomáticas a las que nos estamos refiriendo.

“Y también les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hay elecciones en sus Estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban… SÍ, una invitación para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país…”

Por el momento, no hay elementos para asegurar con evidencias que los Estados que abrumadoramente ganó Morena este 5 de junio hayan tenido de por medio operación política por parte de gobernadores o que hayan volteado para otro lado a la hora que los del crimen organizado hayan movido sus alfiles en favor del oficialismo.

Pero mire Usted, hay cosas sospechosas.

Las palizas de Oaxaca y Quintana Roo, justamente donde no hubo alianza con Va Por México, tienen números que no son fáciles de explicar-

Un dato para contrastar: en la elección del 2018 fue a votar el 66 por ciento del electorado en Oaxaca y el domingo anterior fue solo el 38%. Y en Quintana Roo por el estilo, en la Presidencial acudió a las urnas el 60% de los votantes y en la más reciente elección solo el 40%.

Y para complementarlo, con un Estado como Hidalgo donde si hubo Alianza y se presentó a una candidata emanada del PRI, en la elección del 2018 fue a votar el 65% de la lista nominal en tanto que para renovar la gubernatura solo acudió el 47% de la lista.

Ya se sabe que las elecciones presidenciales siempre convocan a una mayor proporción del electorado, pero la pregunta es: ¿En qué medida la inacción y el entreguismo a López Obrador de gobernadores como Alejandro Murat y Omar Fayad Meneses crearon las circunstancias para que se produjesen esas cifras electorales?

De Murat no hay duda. La frecuencia de los viajes de López Obrador a Oaxaca, el destacado apoyo federal para obras y las lisonjas que continuamente se dirigían denotaban claramente que el hijo de Pepe Murat Casab (no Casas) ya había entregado la plaza, presumiblemente porque en Morena le ofrecieron que no rascarían demasiado en las cuentas públicas y habría más olvido que perdón. Así cualquiera.

Entonces, Alejandro sacó las manos y dejó que Salomón Jara y todos los siervos de la nación operaran lo que debían para que se produjese un triunfo de la dimensión que vimos, independientemente de que en todo momento saboteó abandonó a sus huestes priístas.

Sobre Murat podría estar listo un nombramiento para una Embajada, pero justo hace unas horas ratificó públicamente su intención de obtener la postulación del PRI a la Presidencia de la República. Dice que va a recorrer el país. Ante el embate contra Alito y la falta de despegue de Enrique de la Madrid, Murat ve espacio y por el momento no tiene intenciones de aceptar nada diplomático.

El que está haciendo maletas rumbo a Otawa es Omar Fayad. Una disputa interna del priísmo respecto al nombramiento del candidato, en este caso candidata, hizo que Fayad se distanciara por mucho del proceso y le creó las circunstancias al expriísta Julio Menchaca para que se sirviera la sopa con el cucharón grande.

A Fayad ya lo ven rumbo a Canadá, como premio a sus eficientes servicios para que la alianza en Hidalgo no pudiera despegar, pese a que el PRI estableció en la alianza a Carolina Viggiano, no solo secretaria general del PRI sino vinculada muy cercanamente a Rubén Moreira, actual coordinador de los tricolores en San Lázaro.

La Embajada en Canadá está desocupada, pero aunque no lo estuviera. Hace muy poco un Embajador de Carrera con más de 30 años en el SEM decidió mandar al demonio al actual Gobierno y dejó su carrera diplomática para aceptar un espacio en la Universidad Johns Hopkins.

Pues el hueco está y aunque no estuviese. El premio a Omar Fayad va a ser la Embajada en Otawa y estará ahí despachando antes que termine el año, cuando las nieves ya caigan sobre las banquetas de la capital canadiense.

Fayad y Murat entendieron muy bien la oferta que el cinismo de César Cravioto descubrió en pleno salón de sesiones del Senado de la República.

El Servicio Exterior sigue siendo moneda de curso legal para pagar lealtades políticas a la hora de las elecciones.

¿O hay que ver más?

Con eso de que pedir el levantamiento del embargo a Cuba ya solo le falta decirlo a Adán Augusto, una vez que la corcholata del zócalo se colgó del tema tomada de la mano de Silvio Rodríguez y con Marcelo en Los Ángeles discurseando para el mismo lado.

Y se le ocurrió a Morena hoy irse a meter a Toluca para enseñar músculo y abrir su carta del 2023 en la entidad, con la presencia de las tres Corcholatas mayores y todo el Morenismo. Una respuesta simple al anuncio de la oposición de la ‘Moratoria Constitucional’ que le recetarán al régimen. Cosas veredes. Esperamos la crónica.

Les deseo un Gran Día de Sol



FB Eduardo Arvizu Marin

[email protected]

Twitter @undatosrarvizuFB Eduardo Arvizu Marin