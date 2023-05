Sobreexplotación de recursos naturales debilita irreversiblemente al planeta

Hace ya varias décadas que comenzó a darse la alerta sobre las fatales consecuencias que tendría el calentamiento global conforme avanzara el cambio climático. Sin embargo, para algunos, - o muchos- los “pocos miles” de fallecidos por olas de calor extremo conocidos hasta ahora en diferentes partes del mundo, por ejemplo, no es para alarmarse, o preocuparse tanto. Quizá no lo sea para quienes no han tenido el infortunio de perder algún familiar o propiedades por este motivo, por lo que hasta ahora no creen, y menos aceptan sus terribles consecuencias. Pero, si aquellos, que sí los han perdido, piensan igual, entonces…

Y posiblemente, debido a esa “insignificante” estadística de apenas unos cuantos muertos, (a pesar de que se calcula en más de 350 mil al año) es que, para muchos, esto del cambio climático, no es más que sensacionalismo y que todavía no merece prestarle la debida atención. Tengamos presente, amable lector, que el cambio climático es ya la mayor amenaza para la salud de la humanidad, comenzando por la contaminación y escasez del agua, el aire y los alimentos.

De acuerdo a la reciente actualización de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 03-05-23, como ya hemos señalado, lo más probable es que el fenómeno de El Niño tenga lugar este verano, lo que provocaría un aumento de las temperaturas a nivel global, cuyos efectos son contrarios a La Niña en cuanto apatrones meteorológicos y climáticos de muchas regiones en el mundo que suelen atemperar esas temperaturas. Cabe aclarar que el último episodio de La Niña, inusualmente persistente, ha terminado después de tres años y el Pacífico tropical se encuentra en estado neutral y no se manifiestan ninguno de los dos fenómenos. Sin embargo, éstos y el estado neutro se alternan en un ciclo irregular denominado Oscilación Meridional de El niño. Este ciclo conforma la mayor variación del sistema climático de la Tierra, se produce en escalas de tiempo que van de estacionales a anuales y puede afectar al tiempo y al clima de todo el planeta.

Sobreexplotación de recursos naturales debilita irreversiblemente al planeta

Según la actualización de la OMM, organismo especializado de la ONU, que se basa en las aportaciones de los Centros Mundiales de Producción de Previsiones a largo Plazo de la Organización y en la evaluación de expertos, hay un 60 por ciento de probabilidades de que se produzca una transición del estado neutral a El Niño entre mayo y julio de este año. Estas probabilidades aumentarán un 70 por ciento entre junio y agosto y a un 80 entre julio y septiembre. A pesar de la alta probabilidad de que El Niño comience entre julio y septiembre, la OMM señala que todavía no hay indicaciones sobre la fuerza y duración del fenómeno. Acabamos de tener los ocho años más cálidos de los que se tiene constancia, a pesar de que en los últimos tres hemos tenido un enfriamiento de La Niña, que ha actuado como freno temporal al aumento de la temperatura global.

“Lo más probable es que el desarrollo de El Niño provoque un nuevo repunte del calentamiento global y aumente las posibilidades de batir récords de temperatura, precisa Petteri Taalas, Secretario General de la OMM.

Conferencia de Dolores Barrientos Alemán, Representante en México y Punto Focal para Guatemala del PNUMA. Universidad Autónoma de Colima-10-06-22. Continúa: Deforestación 2019-2020. -De los países que perdieron más bosques vírgenes en el mundo, cinco están en América Latina. -En 2019 cada seis segundos se perdió en los trópicos una extensión de bosque primario o virgen equivalente a una cancha de fútbol: ¡Diez canchas en apenas un minuto! -Se perdieron en los trópicos 11.9 millones de hectáreas de bosques en general (la tercera peor tasa de pérdida en los últimos 20 años) -Cerca de una tercera parte de esa pérdida (3.8) millones de hectáreas) correspondió a bosques primarios. Los países con mayor pérdida de bosque primario en 2019 fueron: Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia, Bolivia, Perú, Malasia, Colombia, Laos, Camboya y México.

Los cinco países de América Latina con mayor pérdida de bosques primarios fueron: 1 – Brasil. -Representa un tercio de toda la pérdida de bosque primario en los trópicos. Los incendios de agosto de 2019 en la Amazonía no fueron la principal causa de pérdida, sino las políticas del presente gobierno de favorecer la tala para minería, la agricultura e hidroeléctricas en territorios indígenas. Bolivia. -Su pérdida forestal fue 80 por ciento mayor que el récord anterior (2016) debido a incendios iniciados por la quema de bosques para la agricultura, pero que se esparcieron sin control debido a fuertes vientos y sequías. El gobierno boliviano introdujo medidas en los últimos años para promover la expansión de la agricultura, incluyendo un relajamiento de las restricciones en la quema controlada.

Colombia. -La destrucción de bosque virgen se incrementó rápidamente luego del acuerdo de paz de 2016, que dejó un vacío de poder en tierras previamente ocupadas en la Amazonía. Perú. – En 2019 tuvo un aumento de 15 por ciento en pérdida de bosque primario en comparación con el año pasado, mayoritariamente por agricultura a pequeña escala y producción de madera. -México. –En 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario en el país desde el 2002 (5.7%) y 15 por ciento de bosque en general. - Hasta aquí la valiosa información de la conferencia de Dolores Barrientos ofrecida en la Universidad de Colima sobre todo lo relacionado al cambio climático y las acciones emprendidas. A nombre de usted, amable lector, y de EL UNIVERSAL, le damos las más cumplidas gracias.

De seguir explotando y exprimiendo el planeta, despiadadamente como hasta ahora, dejándolo prácticamente sin defensa alguna, la vida en la Tierra, tal como ya lo estamos experimentando, será más catastrófica en pocas décadas.

Dirección electrónica correcta del festival POP: WWW.THEPOPMOVEMENT.ORG Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com