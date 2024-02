Para combatir emisión de CO2 es necesario utilizar todas las tecnologías disponibles

Definitivamente, en la carrera entre las empresas automotrices por encontrar esa energía limpia que cumpla con todo lo deseado para su uso, la ganadora será aquella que la encuentre primero. Sin embargo, no se trata solo de hallarla primero, sino de que sea realmente aquella que reúna todas las exigencias en todos los aspectos. Desde luego que no es tarea fácil, pero tampoco imposible de lograr.

Y ésta, amable lector, es también una gran oportunidad para aquella empresa automotriz que sea más inteligente, que no solo ofrezca una solución energética, sino también en calidad y, sobre todo, en costo y financiamiento acorde a las necesidades de la industria y, desde luego, del consumidor, Qué mejor ocasión para demostrar esa gran capacidad industrial y financiera de las empresas automotrices. El futuro del cambio climático sigue dependiendo de ellas.

EL UNIVERSAL -CARTERA -Sara Cantera 22-11-23 -Industria automotriz sugiere utilizar todas las tecnologías para avanzar hacia la electromovilidad. -Continúa: Un auto eléctrico reduce 3.7 toneladas de C02 en comparación con un vehículo a gasolina. -Para que México alcance la meta de reducción de gases de efecto invernadero se requiere incentivar la utilización de todos los vehículos ecológicos disponibles en el mercado, no únicamente los autos eléctricos, consideran representantes de la industria automotriz.

En el foro “Construyendo el futuro de la electromovilidad en México” en la Cámara de Diputados, Luis Lozano Olivares, presidente de Toyota en México, comentó que para solucionar el problema de las emisiones de CO2, una opción es utilizar todas las tecnologías en el mercado, como vehículos híbridos, híbridos eléctricos conectables y vehículos de baterías eléctricas, además de vehículos de hidrógeno. “Con la mezcla de estas tecnologías es como se logrará la mayor reducción de gases de efecto invernadero, indicó.

El presidente de Toyota expuso que los minerales para fabricar una sola batería para un auto eléctrico, alcanzaría para fabricar seis baterías para vehículos híbridos eléctricos conectables, o 90 baterías para autos híbridos eléctricos. Además, un auto eléctrico reduce 3.7 toneladas de CO2 en comparación con un vehículo a gasolina; mientras que seis vehículos híbridos eléctricos conectables reducen 20 toneladas en comparación con los vehículos a gasolina; y 90 vehículos híbridos eléctricos reducen 138 toneladas de CO2 en comparación con los de combustión interna. Lozano Olivares agregó que los consumidores tampoco van a querer adoptar una sola de las tecnologías disponibles, por lo que esto se debe considerar cuando se haga una política pública para que la gente decida con qué tecnología puede contribuir con la reducción de CO2. Para Toyota, además de la promoción de vehículos con tecnologías ecológicas, se debe contar con energías limpias para cargar los vehículos, de lo contrario, solo se transmite la huella de CO2 de un sector a otro.

Cuánta razón tiene el director de Toyota en México al señalar que, para solucionar el problema de las emisiones de efecto invernadero, lo más viable es utilizar todas las tecnologías ya disponibles en el mercado. Nada más cierto y hasta lógico que eso; de ahí que esta interesante opinión debe ser valorada Ypor toda la industria automotriz para que esa añorada energía limpia, yaya tomando, por sí sola su debido lugar en el mercado y en la preferencia de los consumidores. Mientras tanto, la competencia crece…Y el tiempo apremia…

Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) COP 28 Dubái 7-12-23 Continúa: Apoyar a otras iniciativas sobre la oferta de combustibles fósiles. -1 -Hacer campaña para la adopción de un TNPCF. 2 -Proponer y/o promover una Comisión Mundial sobre combustibles fósiles. 3 -Adherirse a la Beyond Oil and Gas Alience y a la Powering Past Coal Alience, y trabajar con sus países miembros en pro de un TNPCF. 4 -Identificar oportunidades para actuar por el lado de la oferta y pedir un Tratado sobre Combustibles Fósiles al G7/G20. 5 -Apoyar activamente los esfuerzos realizados en los foros multilaterales para abolir las subvenciones a los combustibles fósiles.

De Venezuela para EL UNIVERSAL. – Ing. Armando Cabrera Pérez. -Continúa: -Es bueno acotar que con el Súper Vapor trabajando en la extracción de crudo, se lograr extraer también gas natural dulce que viene asociado con el crudo y coque cien por ciento puro. Una vez que se separa del crudo en los tambores de coque, esto permite convertir a la industria petrolera, de un enemigo para el ambiente, en un aliado. Esto, tomando en cuenta que el petróleo, por más que queramos deshacernos de él de la noche a la mañana, es el motor que mueve al mundo actualmente, por lo que se debe hacer una transición responsable para luego no dar vuelta atrás donde el daño es mucho mayor, como ha sucedido con la Unión Europea, que da fechas a la ligera del fin de las energías fósiles y luego se retracta inyectando dinero a las empresas que generan energía eléctrica usando como combustible carbón, que es cien veces más dañino que el gas natural.

Otra de las bondades del Súper Vapor, es que entre sus aplicaciones puede producir energía eléctrica, tanto térmica como geotérmica; además de producir altos volúmenes de agua pura e hidrógeno verde, mismo que lo hacía atractivo para el consorcio ruso.

Hasta aquí la valiosa información enviada de Venezuela por el Ing. Armando Cabrera Pérez, que preocupado por el cambio climático y la situación de su país, y ante la imposibilidad de poder llevar a cabo sus proyectos, de los que incluso ya tienen conocimiento otros países, nos lo comparte con la esperanza de que en México puedan ser aprovechados. Ojalá surjan otros proyectos como estos que

pudieran contribuir a una vida más sana y sin complicaciones climáticas que tanto dañan al planeta. Gracias don Armando. No desanime. Continuará…

