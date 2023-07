Contaminación por plásticos es alarmante y a punto de una crisis global ¡irreversible!

¿Estará de acuerdo, amable lector, en que, aun sabiendo que, debido a la indiscriminada emisión de gases y químicos tóxicos al ambiente, recursos como el agua, los alimentos, el aire, etc., se contaminan, y poco o, mejor dicho: nada estamos haciendo para evitarlo? Y, como tantas veces hemos señalado, e insistimos, este problema de la contaminación ya no compete solo a las autoridades sanitarias solucionarlo, sino a todos, porque, tanto culpa tienen las industrias contaminadoras, como el gobierno por irresponsable; y nosotros por indiferentes.

Se trata de nuestras vidas, de la salud de la familia, de todos los seres vivos que estamos en grave riesgo, pero, si como parte de la cultura de la indiferencia, somos todavía de aquellos que dicen: ¿y a mi qué?, totalmente insensibles, o ignorantes de lo que realmente está sucediendo, bueno, pues ahí están los desastres naturales que cada vez son más catastróficos. De ahí quizá, también, amable elector, que tal vez no tenga caso invertir en la investigación y formación de especialistas en todas las ramas del saber, -como debe ser-sobre todo en aquellas de bienestar y salud, si nadie se preocupa por aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Acaso estamos perdiendo-o ya perdimos-la guerra contra la contaminación del planeta?

Detengamos ese “crimen de lesa humanidad” ahora, o nuestros nietos y las generaciones futuras vivirán el infierno en la Tierra gracias a los “adelantos de la modernidad” heredados por sus antecesores. A menos que eso no importe y solo vivamos el momento de nuestra época sin humanismo y que los demás hagan lo propio, y se defiendan como puedan. ¿Será cuestión de enfoque o, de plano somos tan insensibles que no alcanzamos a valorar nuestra presencia en la Tierra y la etapa que nos correspondió vivir en ella? No es exageración, solo la realidad…

EL UNIVERSAL. -Plásticos: ¿Una guerra perdida? Continúa: Un acuerdo de alcance más limitado es promovido por los grandes productores de plásticos, como China y los exportadores de gas y petróleo; Estados Unidos y Arabia Saudita. Dan mayor prioridad a la acción nacional. La apuesta de Washington, por ejemplo, es promover el reúso y aumentar la recolección, reducir la producción de un solo uso y sensibilizar al público sobre la reducción de residuos en las vías fluviales. Un planteamiento similar hace el International Council of Chemical Associations, organismo con sede en Arlington, E. U. La asociación que representa 90 por ciento e las ventas globales de químicos, apuesta por la optimización, el reciclado, el rediseño, la armonización metodológica y la flexibilidad para que los países puedan adaptarse a los marcos regulatorios, aunque rechaza la adopción de controles obligatorios a escala mundial.

La producción global de plástico ha pasado del millón y medio de toneladas en 1950, a 460 millones en 2019. Gran parte del crecimiento de los últimos 20 años estuvo impulsado por el aumento masivo de plásticos de un solo uso para envases y bienes de consumo, que representan la mitad de los residuos plásticos generados. Está previsto que la producción se duplique en las próximas dos décadas. En 2021 China concentró el 32 por ciento de la producción mundial de plástico, le siguieron Norteamérica con el 18 por ciento, Europa con 15, Oriente Medio y África con 8, Latinoamérica con 4, Japón y otros países 3 por ciento cada uno. Si en 70 años se han acumulado más de 460 millones de toneladas, y está previsto que, en próximas dos décadas, la producción será al doble, entonces significa que los problemas del medio ambiente, de los océanos y la salud, también se duplicarán y serán más alarmantes e irreversibles…

Foto: Especial

Agenda Estratégica del TecNM. – “Agua Limpia y Saneamiento”. -Continúa: -Eje Estratégico # 6. –“Monitoreo de la Calidad del Agua”. -Coordinador campus Aguascalientes. -Antecedentes: Algunas investigaciones reportan altas concentraciones de hierro, fluoruros, arsénico, mercurio, cromo, manganeso y plomo en el agua subterránea de Aguascalientes y Zacatecas. Otro estudio señala que el sistema de agua subterránea de Atemajac-Toluquilla-(Guadalajara) donde se observó la presencia de litio, magnesio, bario y manganeso, destacando ésta con una concentración de 0.33 mg/L, la cual excede el límite que establece la norma. Otros registran que el principal acuífero de la Comarca Lagunera se encuentra contaminado con fluoruros, arsénico, sulfatos y nitratos.

Los acuíferos de otros estados como Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango. Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas también están contaminados con arsénico y fluoruro del agua para beber. Tomando en cuenta los antecedentes descritos, surge la necesidad de monitorear la calidad del agua para beber para evitar problemas de salud. Además, con la finalidad de reutilizar el agua residual tratada para disminuir el estrés hídrico, se debe también monitorear la calidad del agua residual con la finalidad de que se cumpla con la Norma Mexicana Vigente.

Justificación: El 28 de julio de 2010 la ONU reconoció el derecho humano al agua y saneamiento. No obstante, miles de millones de personas no disponen de agua de calidad suficiente para uso y consumo humano. Para determinar la calidad del agua es necesario medir los principales parámetros físicos como el color, turbidez, temperatura, sólidos en suspensión, espuma y radiactividad; químicos: compuestos orgánicos e inorgánicos. Fisicoquímicos: sabor, olor. Biológicos: virus, protozoarios, bacterias y helmintos y/o presencia de nutrientes que causan eutrofización del agua (exceso de nutrientes inorgánicos producto de la actividad humana), es una contaminación en los ecosistemas de efectos irreversibles.

Objetivos: 1 -Aplicación de una encuesta para determinar qué laboratorios estarían en posibilidad de acreditarse en parámetros específicos para fortalecer los

laboratorios del TecNM en el análisis de la calidad del agua. 2 -Contar con una red, de al menos tres laboratorios en las regiones norte, centro y sur del país. Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com