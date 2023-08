Sólo un susto en la Subsecretaría de Egresos

Nos cuentan que ayer, cientos de trabajadores de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, área que encabeza Juan Pablo de Botton, fueron desalojados. En la mañana, cuando empezaba la jornada laboral, fueron evacuados ante una llamada de alerta por una supuesta bomba en el edificio de Constituyentes 1001. Nos dicen que, si bien fue una falsa alarma, no extraña que se considerara el riesgo, ya que por ese rumbo también se encuentran las instalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde despacha su titular, Pablo Gómez. Nos dicen que la delincuencia organizada está desatada por las acciones que lleva a cabo la unidad antilavado para evitar que el sistema financiero y, en general, la economía sea utilizada para el lavado de dinero y ocultar riquezas mal habidas.

Cancelan parques solares de Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Javier May, ya no edificará 10 parques solares en el país, la gran mayoría planeados para proveer al Tren Maya de energía eléctrica, la cual va a necesitar. Nos cuentan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, va a ampliar las subestaciones de Valladolid, Izamal y Mérida para la acometida que necesitará el nuevo ferrocarril, que el gobierno espera inaugurar en diciembre próximo. Evidentemente, nos dicen que se trata de un retroceso en cuanto a las iniciativas contra el cambio climático, pues en lugar de aprovechar la energía fotovoltaica, se optará por las subestaciones que, de inicio, operarán a base de gas natural.

Beyond One, de compras en la región

Nos cuentan que Beyond One, proveedor de servicios digitales e inversiones en tecnología, medios y telecomunicaciones, adquirió a Virgin Mobile Latin America, un operador de red virtual móvil, con operaciones en toda la región, incluyendo a México y Colombia. Virgin Mobile Latin America, que dirige Juan Vélez Ospina, da servicio a 3 millones de usuarios y comenzó operaciones en 2012. Beyond One considera que esta inversión tiene sentido ante la proyección del crecimiento de la telefonía móvil en la región. Nos dicen que la estrategia de inversión está dirigida por un equipo de ejecutivos internacionales con experiencia en telecomunicaciones y respaldada por fondos de capital como Priora Management Holding Dubai. Con esta operación, Vélez Ospina ahora será el presidente y director general de Beyond One Latin America.