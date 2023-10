Gasolinazo en Guerrero

En medio del caos que dejó Otis y para colmo de males, nos hacen ver que Guerrero no sólo es el segundo estado con mayor pobreza, sino también el segundo con la gasolina más cara. La Comisión Reguladora de Energía, a cargo de Leopoldo Vicente Melchi García, tiene registro que el precio promedio del litro de combustible regular en Guerrero fue de 23.52 pesos el mes pasado, 1.19 pesos más caro que la media nacional y sólo superado por Quintana Roo. Nos explican que las estaciones guerrerenses subieron la gasolina 3.96 pesos desde que comenzó el sexenio. Con el reciente saqueo a las gasolinerías, nos advierten, habrá escasez de combustible y la inflación hará de las suyas en la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Un viernes agitado para OMA

A propósito de Guerrero, nos platican que las operaciones del aeropuerto de Acapulco siguen enfocadas a vuelos de ayuda humanitaria, cuyo operador Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), de Ricardo Dueñas, todavía no termina de evaluar el impacto de Otis en las instalaciones y trabaja en coordinación con las autoridades para restablecer la normalidad de los vuelos. Nos reportan que los grupos aeroportuarios no tienen un día de paz desde que el gobierno decidió bajarles sus tarifas. El viernes pasado, OMA rompió el parámetro de volumen negociado en la Bolsa Mexicana de Valores y la empresa aseguró no tener conocimiento de algún evento que pudiera haber originado este gran volumen de acciones negociadas. No obstante, justo ese día presentó sus resultados financieros relativos al tercer trimestre del año, mientras los videos y fotografías de la destrucción del huracán se volvían virales.

¿Otis despertará conciencias?

Nos cuentan que ante la tendencia global de diversificar las inversiones y apostar por el desarrollo sostenible, la Asociación de Bancos de México, presidida por Julio Carranza, busca que más instituciones empiecen a dar mayor crédito en proyectos de este tipo. Nos detallan que de momento 79% de los bancos en México tienen áreas de sustentabilidad, mientras en crédito e inversión 58% financia o promueve proyectos con impactos ambientales y sociales. Consciente de la situación, nos adelantan que Grupo Mifel emitió un bono verde respaldado por FIRA, el cual busca financiar proyectos agropecuarios. Nos aseguran que el bono ha sido bien recibido por el mercado y hoy martes se hará el anuncio oficial con un campanazo en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Habrá que ver cuántos bancos más se suman a los criterios sustentables, luego de que el golpe del huracán Otis recuerda lo crítico de atender el cambio climático.